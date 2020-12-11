全民造星III︱顧定軒張進翹《我們》最動人　BL演出創香港電視史

ViuTV王牌選秀節目《全民造星III》自開播起話題度十足，林二汶帶領的A組與彭秀慧帶領的B組鬥得如火如荼，來到30進20強賽事，A組以11人與B組19人比併，卻絲毫不輸蝕，扭轉劣勢連續兩局取得勝利。本輪比賽為五局三勝制，來到決勝的第三局，A組導師林二汶及梁祖堯實行「大曬冷」，由Zeno（顧定軒）及Manson（張進翹）作主打，全員出動支援，帶來香港免費電視史上首個開宗名義的BL（Boy's Love）演出，光是這兩個俊俏男孩的組合已經讓人覺得賞心悅目，昨晚播出預告後已引發萬眾期待。

點擊圖輯睇Zeno＋Manson及A組帶來的動人演出尺度有幾大！

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演出以陳奕迅的《我們》作故事主軸，Zeno與Manson穿白色毛衣登場已經相當吸睛，加上二人以不俗的唱功及演技加持「你睇下，係螢火蟲啊」、「好靚啊」、「但係佢得幾日命㗎咋」、「就算得幾日命，如果可以搵到自己愛嘅人，咁又有咩所謂？」二人之間的眼神令觀眾心動不已；可惜這段感情終究沒有開花結果，伴隨歌詞「我感覺到幸福／是看見你幸福／曾經親手把時間變慢／可惜我們沒有等我們」，加上二人精湛演技，動人的演出又賺了一波眼淚，也獲評判一致讚好！這場演出除了助A組以3：2的成績取得勝利，A組亦正式完勝本輪賽事！

Manson（張進翹）與Zeno（顧定軒）這兩個俊俏男孩的組合已經讓人覺得賞心悅目，昨晚播出預告後已引發萬眾期待。（IG／＠zenokoo）

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