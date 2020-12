全民造星III︱黃真真自以為首席評判？　不專業被嘲「藍燈燈」

ViuTV王牌選秀節目《全民造星III》自開播起話題度十足,林二汶帶領的A組與彭秀慧帶領的B組鬥得如火如荼,比賽進入白熱化階段,30進20強賽事請來歌手林奕匡及許廷鏗(Alfred)、導演黃真真、演員邵美君、DJ朱薰擔任評判,不過觀眾對於各評判的評價就反應兩極,一邊廂大讚同為選秀節目出身的許廷鏗夠堅持己見、言之有物、評語高質兼有建設性,相反曾執導《被偷走的那五年》、《閨蜜》等電影的黃真真則被質疑專業性,又被狠批浮誇兼雙重標準,由於幾乎每輪都力排眾議按藍燈,加上她坐在中間位置尤為顯眼,因此她又被稱作「藍燈燈」!

黃真真幾乎每輪給予藍燈,與她意見大相徑庭的觀眾大感不滿,認為她不顧演出好壞,立場偏頗,於是紛紛到其Facebook留言表達不滿,令她不禁出文解釋道:「A組表演不是『太性感』,我愛『性感』,但A組的表演太focusing on selling sex instead of selling themselves as a future star(太着重性呢樣嘢,而唔係話畀大家聽佢哋係明日之星)。如果評判責任是選擇邊個表演節目好睇,當然是A!」她又不忘標籤「我在揀星」!不過此舉似乎愈描愈黑,令群情更洶湧,至今黃真真已將相關帖子全數移除。

黃真真不禁出文解釋,不過此舉似乎越描越黑,令群情更洶湧。(FB截圖)

《全民造星》的評判質素參差自第一季起已經為人所詬病,有些評判可能在自己的領域發展得很成功,不過有機會未必懂得給對參賽者而言有建設性的評語;再者,看表演這回事從來都很主觀,隨着各人的經歷及品味各異,實是不能強求。這次黃真真表現「突圍而出」,加上旁邊的一眾評判如:許廷鏗、邵美君等造成對比,令「藍燈燈」這話題越炒越熱。雖然後兩輪她終於打破「藍燈定律」,但似乎不能輕易搣甩這個名字了。

