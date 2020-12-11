全民造星III︱黃真真自以為首席評判？　不專業被嘲「藍燈燈」

ViuTV王牌選秀節目《全民造星III》自開播起話題度十足，林二汶帶領的A組與彭秀慧帶領的B組鬥得如火如荼，比賽進入白熱化階段，30進20強賽事請來歌手林奕匡及許廷鏗（Alfred）、導演黃真真、演員邵美君、DJ朱薰擔任評判，不過觀眾對於各評判的評價就反應兩極，一邊廂大讚同為選秀節目出身的許廷鏗夠堅持己見、言之有物、評語高質兼有建設性，相反曾執導《被偷走的那五年》、《閨蜜》等電影的黃真真則被質疑專業性，又被狠批浮誇兼雙重標準，由於幾乎每輪都力排眾議按藍燈，加上她坐在中間位置尤為顯眼，因此她又被稱作「藍燈燈」！

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黃真真幾乎每輪給予藍燈，與她意見大相徑庭的觀眾大感不滿，認為她不顧演出好壞，立場偏頗，於是紛紛到其Facebook留言表達不滿，令她不禁出文解釋道：「A組表演不是『太性感』，我愛『性感』，但A組的表演太focusing on selling sex instead of selling themselves as a future star（太着重性呢樣嘢，而唔係話畀大家聽佢哋係明日之星）。如果評判責任是選擇邊個表演節目好睇，當然是A！」她又不忘標籤「我在揀星」！不過此舉似乎愈描愈黑，令群情更洶湧，至今黃真真已將相關帖子全數移除。

黃真真不禁出文解釋，不過此舉似乎越描越黑，令群情更洶湧。（FB截圖）

《全民造星》的評判質素參差自第一季起已經為人所詬病，有些評判可能在自己的領域發展得很成功，不過有機會未必懂得給對參賽者而言有建設性的評語；再者，看表演這回事從來都很主觀，隨着各人的經歷及品味各異，實是不能強求。這次黃真真表現「突圍而出」，加上旁邊的一眾評判如：許廷鏗、邵美君等造成對比，令「藍燈燈」這話題越炒越熱。雖然後兩輪她終於打破「藍燈定律」，但似乎不能輕易搣甩這個名字了。

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