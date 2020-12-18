【專訪】彭秀慧愛情路上長期停留「復活區」：而家係等人撳燈

說起彭秀慧（Kearen／KP）這個名字，廣為大眾所認識的就是近來在電視界掀起一波巨浪的《全民造星III》，在節目中無論是與林二汶的化學作用、還是對組員嚴厲的關愛，均憑個人魅力贏得大眾喜歡，甚至有人悔愛得太遲。其實KP早有一番成就，兩度獲提名香港戲劇協會舞台劇獎最佳女主角獎、2014年當選香港十大傑出青年、2018年憑首部執導電影《29+1》勇奪金像獎新晉導演，她獨當一面的形象成為了很多女生的Wanna Be。說起這些看來華麗的履歷，她卻不覺自己擁有三盞藍燈（全票過關），語氣淡然地說：「我只是默默地做，一步一腳印地走，好啲再好啲，好啲就是多了人認識；因為我認識更多比我叻、比我成功，比我有名的人，我是什麼？我不是什麼！」 撰文：葉詩 攝影：葉志明 剪接：羅子揚 服裝：ba&sh 化妝：Angel Mok 髮型：Jo Lam@Salon Trinity 場地：The Crown

彭秀慧自言不覺擁有三盞藍燈，她語氣淡然地說：「我只是默默地做，一步一腳印地走，好啲再好啲，好啲就是多了人認識；因為我認識更多比我叻、比我成功，比我有名的人，我是什麼？我不是什麼！」（葉志明攝）

決心出走 只因台下掌聲沒有減少

在演藝學院畢業後，彭秀慧很順理成章地進入中英劇團，做着夢寐以求的理想工作、全職演員有穩定收入、經常做主角、有一群感情非常要好的同事，寓工作於娛樂的日常幾乎無可挑剔。快樂的日子就這樣過了三、四年：「有一場演出其實我不滿意自己當天的表現，覺得自己根本做得不好，但我是主角；當我出去鞠躬謝幕時，奇怪的是掌聲並沒有減少，那一刻我突然很害怕！」

那刻無疑是一個晴天霹靂，她忽然意識到自己遇上了瓶頸位：「其實這個想法很奇怪、很無聊，但我突然很怕自己會停留在謝幕的掌聲及一樣的薪酬中，不再知道自己做得好不好。」之後，KP毅然選擇辭職，走出一成不變的舒適圈，那時候的她並不是有更好的出路、也沒有下一步的計劃，只是為了不原地踏步而尋求改變。

彭秀慧認為有一些啟示：「我臨離開的幾個月要演一部戲叫《煉金術師》（牧羊少年的奇幻旅程），故事關於尋夢，不走出去就不會知道會得到什麼，當你真心想要一樣東西，整個宇宙都會來幫忙；與此同時，我讀了一本書叫《誰偷走了我的乳酪》，也是教你要有勇氣豁出去，所有訊號似乎都在告訴我不要怕，勇敢點去看看外面的世界。」

冥冥之中早有安排 所以勞碌並快樂着！

毅然辭職離開劇團的彭秀慧，沒有因此而停下腳步：「畢竟要生活！」馬死落地行，不喜歡教學的她為了生計只好就範：「我本來是不喜歡教書的，不喜歡小朋友、不喜歡對着學生，為了生活卻要去教，$600一堂，挺不錯便去教，然後發現能改變一個學生，教懂他思考，那神奇力量是我沒有想像過的，滿足感很大，慢慢我就喜歡上教學。」

踏上教學之路的同時，也為自己打開了另一道大門：「一邊教學、一邊演戲、到劇團做行政工作、做學校巡迴，那段時期就那樣過。」她娓娓道出當年每天密鑼緊鼓的行程，令人不得不理解為什麼《造星III》B組的學員們為什麼都稱她為「Super Woman」，她笑言：「我有點勞碌命，愈忙愈開心！」

那段日子雖然總是風塵僕僕，卻也因此增加了閱歷、累積了人脈，冥冥中彷彿總有些事像安排好那樣：「我其實挺相信有些事是安排的，我不太覺得很多事必須要非常努力去爭取回來，而是突然之間會出現一個機會，我又會很大膽去嘗試，很享受！」她舉例：「那段時間在劇團學到很多行政知識，令我之後可以製作自己的作品、舞台劇；第一次有人找我做監製、第一次有人找我寫專欄，然後有人找我寫劇本，這些從來都不是我很渴求，但有些安排好的自己就會突然出現。」

2005年的彭秀慧，2015年她在IG寫道：「在冷冰冰的小劇場，仰望數字星空。結束了五場演出，當時心裡想，完成了這次創作就讓一切陳封，以後不會再碰。人生啊，你怎會知道真正落幕的時候？」（IG／＠kearenpang）

闖進電影界被視作有居心：我不是為了出位！

在因緣際會下，彭秀慧某天收到來自電影圈的「號召」：「2004年寫完《伊莎貝拉》劇本後，其實有不同機會接觸電影及編劇工作；做了自己的舞台劇5、6年，忽然有人問我要做電影導演嗎，我覺得很奇怪：『吓？我咩都唔識㗎喎！』」就此婉拒了對方的好意，也許與電影的緣份是命中注定，後來KP以導演身份首次拍了人生第一個廣告，又受朋友邀請去當電影的副導演，去到一個全新的領域：「不會覺得自己是什麼身份，粗重事什麼都要做。」

在因緣際會下，彭秀慧某天收到來自電影圈的「號召」：「2004年寫完《伊莎貝拉》劇本後，其實有不同機會接觸電影及編劇工作。」（電影海報）

畢竟，電影幕後大多數由低做起，忽然有個「外來人」闖入這個世界，仲要是副導演，難免招來不太友善的目光：「畢竟本身與導演有交情，有些人就會質疑是不是想導演帶挈你可以拍戲；最難受是被人冤枉，被人誤會你有居心。」雖然早對電影圈的階級觀念略有耳聞，但到自己親身體會還是挺不適應：「在片場溝通的語言比起平時在劇場複雜很多，說的是罵人的用字，簡直層出不窮！」

對方提議彭秀慧拍《29＋1》，她第一反應是反問：「可不可以不拍《29＋1》？我怕毀了這部作品。」於是提議寫另外一個劇本，先熟習這是一件什麼事，第二部才拍《29＋1》，這提議獲蕭定一老闆允許。（電影海報）

那時候被誤會有企圖，KP似乎仍然很介意：「我進電影圈工作並不是為求什麼，更不是為了出位或爭一席位，純粹想體驗一下；不能做電影我絲毫也不介意，當時仍覺得劇場是我最大的後盾，也是我的根！」誰知，兩年後機會再度降臨，對方提議她拍《29＋1》；這次，她同樣決定捉緊眼前的機會，然後一舉奪得新晉導演。

一路走來，彭秀慧回看經歷過的種種，堅定地說：「幸運，但不僥倖，我膽敢說自己是很努力的人，我的機會也是因為我有畀心機，很幸運有人看到，再給予我另一個機會。」

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全民造星III．專訪︱彭秀慧自言不在意勝負：贏A組不是我唯一目標

愛情有一段很長的空白期：等待啪掣的階段

彭秀慧的事業版圖橫跨劇場、電影、以至小熒幕，成就有目共睹，至於大眾最為關心的愛情，KP就自言暫時未有追求者：「我想現在是還未亮燈、等待啪掣的階段；現在沒有愛情所以不會是藍燈，紅燈代表拒絕那又不是。」而過去的經歷也成為了她創作的養份：「人生就是要經歷這些：很愛、覺得自己很愛、失去、被背叛、為什麼我們不能在一起，這樣的情感作為演員、作為創作人都是需要經歷的。」她又淡淡談起最痛的一段情傷：「經歷一些離離合合、復合又分開、分開又復合；小時候更抽不了身，沉醉了在那個情緒中，很痛苦！29、30歲時應該是我人生中最瘦的時期，90多磅，就在那段時間寫了《29＋1》。」

由於感情世界已經有一段很長的空白期，以前總會將所有精力投放在事業上，可是隨着歲月流逝，自己的態度亦有所改變：「全神貫注工作時，以前會覺得招呼不了身旁的那個人；平日跟朋友聊天會也會說：『我真係想像唔到拍拖會點！』」一語驚醒夢中人：「原來已經到想像不了的狀態！所以現在覺得不能那麼一概而論，可能也是可以的，遇到適合的人就能發生，就不用按紅燈。」

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