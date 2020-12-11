Netflix｜尼古拉斯基治教粗口歷史　「髒話紀錄片」預告藏性暗示

想聽尼古拉斯基治（Nicolas Cage）狂爆粗嗎？Netflix近日宣布將推出《History of Swear Words》，介紹英文中最惡名昭彰的髒話，例如 F**k、Sh*t、B*tch、D**k、Pu**y 以及 D**n 等詞，探討它們的歷史發展與所帶來的影響。

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為了瞭解這些髒話的起源，尼古拉斯基治將會訪問歷史學家、娛樂界人士、語源學和流行文化中的專家。而客串演出的喜劇演員則有Joel Kim Booster、DeRay Davis、Open Mike Eagle、Nikki Glaser、Patti Harrison等人。

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