超時空通話影評｜一場電話隔世追兇　以祖父悖論分析Netflix新作

每個時刻、呼吸都包含一個選擇，但人生是不完美的，會做錯選擇，所以總會活在懊悔中──小說《人生複本》

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朴信惠飾演的金書妍，來到多年前父母買的郊區的一間典雅別墅。父親則是20多年前死於一場火災意外。書妍和母親則是因而關係緊張，即使母親罹癌臥床，書妍仍是話語中帶刺地指責母親對父親意外應付的責任。

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寬敞的房屋，在電話響起時，顯得格外空洞。書妍接起電話，一個陌生的女子聲音，慌張地說自己被母親關在家中。一開始以為是撥錯電話號碼，爾後又經過幾次。在一次好奇下，書妍詢問對方的地址，對方自稱是英淑，家中地址竟然書妍家一模一樣，一字不差。

書妍腦海中直覺浮現的念頭：這電話可與20年前的住戶進行通話。因為兩人當前所處的情況類似，都是孤獨、不順遂生活，所以每日的通話，便成為抒發抑鬱心情的出口，兩人變成了好友，直到有一天，英淑向書妍提出了一個想法：

如果我從那場火災中，救出你父親，會變成怎樣呢？ 英淑

這一個想法開啟了這部電影《The Call：超時空通話》後續的一連串的劇情轉折……為了不影響各位的觀影樂趣，我便不多說劇情了，我只想談一下「改變時光」這件事。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：口白人，原文：如果時光能重來：聲命線索】