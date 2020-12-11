全民造星III︱張進翹Manson被翻舊帳　疑為公廁4人行事件男主角

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ViuTV王牌選秀節目《全民造星III》自開播起話題度十足，當中最受歡迎的參賽者就不得不提屬導演麥曦茵旗下的張進翹（Manson），自首輪起以獨特氣質吸引一大票粉絲，自昨晚（10日）播出與Zeno（顧定軒）的BL（Boy's Love）演出《我們》後，人氣更是水漲船高，從開播前IG僅有數百位粉絲，至今已升至3.4萬，說他是今屆《造星》最大得益者也不為過。可是，今日Manson被網民翻出黑歷史，指他疑似是10年前在赤柱沙灘更衣室內，自稱玩「4人行」的YouTube影片男主角。

點擊圖輯睇當年片段＋Manson型格相：

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影片在YouTube逾25萬觀看、由一名MK味濃的男生在赤柱泳灘揸機自拍，他旁邊攬着一名女生，二人對話夾雜英文及粗口；言談間二人接吻，男子開玩笑大呼：「佢強吻咗我一啖，非禮啊！」片中男子又攬着女生走進女更衣室，找另一對男女拍下4人合照，及後另一名四眼男生說︰「現在是2010年1月17號12時55分，XXX啱啱同我搞嘢，佢要求我同佢搞嘢，張XX準備同我搞嘢。」揸機男生爽快回應：「OK！」隨後鏡頭回到揸機男生身上，他攬着女生行開說︰「扑嘢就唔好影喇好冇？」片段就此結束，並沒有任何性愛畫面。

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