全民造星III︱A組全勝成功「保豬」　20強名單令人意想不到？

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

ViuTV王牌選秀節目《全民造星III》自開播起話題度十足，林二汶帶領的A組與彭秀慧帶領的B組鬥得如火如荼，來到30進20強賽事，A組以11人與B組19人比併，卻絲毫不輸蝕，「11戰狼」上下一條心成功扭轉劣勢，局數5：0大獲全勝，得以保住所有隊友，包括在淘汰名單第一順位的Judas（羅凱鈴），眾人為本輪比賽命名為「全民保豬大行動」。除此之外，A組更在林二汶及梁祖堯的幫助下，締造了性感女團《Hey Sistas》、寫下BL電視史的《我們》、唱功無可挑剔的《黑魔法愛情研究所》等一系列「傳奇舞台」，連最後一同合唱《True Colors》作畢業禮都十分打動人心。

相反，今輪慘敗的B組除了在五輪表演中已依次淘汰Candy（吳筱茵）、Waiwai（潘緻慧）、馬拉Karen（龔柯允）、阿左（陳樂頤）及班長（李明憲），導師彭秀慧還需選擇5人淘汰，繼而誕生20強。

點擊圖輯睇彭導淘汰咗邊5個＋意想不到的20強名單：

+51
+51
+51

同場加映：全民造星III︱顧定軒張進翹《我們》最動人　BL演出創香港電視史

+50
+50
+50

同場加映：全民造星III︱盤點10大金句　卓韻芝「唔好啦」未算最惹笑？

+42
+42
+42
全民造星III︱監製花姐回應造馬指控：評判即場撳燈我點控制？
全民造星III︱A組敗北走6個勁肉痛　二汶：攞真感情出嚟真係好傷
全民造星III︱節目明幫「問題兒童」洗底　陳葦璇搣甩Dancer稱號
全民造星III︱二汶淘汰港版石原里美惹爭議　其實一切早有預兆？
全民造星III︱疑有黑幕惹網民罷睇　林二汶：不可以輸贏判斷努力
全民造星III︱黃真真自以為首席評判？　不專業被嘲「藍燈燈」
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。