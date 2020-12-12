全民造星III︱A組全勝成功「保豬」　20強名單令人意想不到？

撰文：葉詩
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ViuTV王牌選秀節目《全民造星III》自開播起話題度十足，林二汶帶領的A組與彭秀慧帶領的B組鬥得如火如荼，來到30進20強賽事，A組以11人與B組19人比併，卻絲毫不輸蝕，「11戰狼」上下一條心成功扭轉劣勢，局數5：0大獲全勝，得以保住所有隊友，包括在淘汰名單第一順位的Judas（羅凱鈴），眾人為本輪比賽命名為「全民保豬大行動」。除此之外，A組更在林二汶及梁祖堯的幫助下，締造了性感女團《Hey Sistas》、寫下BL電視史的《我們》、唱功無可挑剔的《黑魔法愛情研究所》等一系列「傳奇舞台」，連最後一同合唱《True Colors》作畢業禮都十分打動人心。
相反，今輪慘敗的B組除了在五輪表演中已依次淘汰Candy（吳筱茵）、Waiwai（潘緻慧）、馬拉Karen（龔柯允）、阿左（陳樂頤）及班長（李明憲），導師彭秀慧還需選擇5人淘汰，繼而誕生20強。
點擊圖輯睇彭導淘汰咗邊5個＋意想不到的20強名單：
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