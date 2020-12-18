女人俱樂部｜何廣沛讀完訓練班獲欽點演出　8年後已成視帝候選人

由李若彤、李麗珍、袁潔瑩、陳慧珊、葉蘊儀、張慧儀及江欣燕主演的2014年TVB劇集《女人俱樂部》（簡稱M Club），由上周起於翡翠台深宵時段重播。何廣沛當年以新人姿態在劇中飾演年輕版吳啟華而廣為人知，自此演藝之路就猶如搭火箭一樣成為TVB的力捧對象之一，今時今日更有份與一眾大前輩角逐視帝，《女人俱樂部》絕對可以稱得上造就今日的何廣沛。

何廣沛當年以新人姿態在劇中飾演年輕版吳啟華而廣為人知。（《女人俱樂部》影片截圖）

何廣沛當年獲吳啟華欽點演年輕版的自己。（資料圖片）

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何廣沛於2012年加入藝員訓練班後，在處境劇《愛·回家》、《情逆三世緣》、《My盛Lady》及《舌劍上的公堂》中都是做觀眾、助手或俊男等無名茄喱啡小角色，一訓練班畢業後兩個月就遇上拍劇生涯第一個重要機會，因為出眾外貌獲吳啟華欽點在《女人俱樂部》中飾演自己的年輕版的自己（即年輕版姚子倫Alan），更憑該角色正式開展成名之路，一出道沒多久就已成功得到觀眾的關注。而當年他其實更有機會成為香港男子歌唱組合「天堂鳥」的其中一員，不過因為他在《女人俱樂部》表現出色而對他施壓專注演戲拍劇，回想起當初欽點何廣沛的吳啟華，可謂是間接影響了他的命運。

何廣沛當年只有25歲。（《女人俱樂部》影片截圖）

何廣沛拍《女人俱樂部》時只從藝員訓練班畢業；兩個月。（《女人俱樂部》影片截圖）

何廣沛拍完《女人俱樂部》之後開始受到TVB的重用，單單是2014年播映的劇集中，他佔了10套，之後他接連在重頭劇《 四個女仔三個BAR》、《樓奴》、《巨輪II》及《律政強人》等入面擔任配角，露面機會遠超其他同期訓練班的同學。不過，他並沒有因為有不少機會而自滿，覺得自己只懂講對白，並非真正懂得做戲而將勤補拙，主動找導演彭秀慧上堂學演戲，終於到2017年，何廣沛憑於《親親我好媽》及《超時空男臣》兩部劇中表現出色而成功上位，入圍該年《萬千星輝頒獎典禮》四個獎項，最後與蕭正楠及曹永廉憑《超時空男臣》奪「最受歡迎電視拍檔」，踏上不少演員一生都未能踏上的頒獎台。

何廣沛在《親親我好媽》中飾演Hayden文亮熙。（《親親我好媽》螢幕截圖）

何廣沛於2017年憑《超時空男臣》與蕭正楠及曹永廉奪「最受歡迎電視拍檔」。（《超時空男臣》螢幕截圖）

2018年絕對是何廣沛的轉捩點，他在古裝劇《天命》和《跳躍生命線》中所飾演的角色「鈕祜祿·豐紳殷德」及「跳躍F4」之一的「傑仔」均戲份甚重兼受到觀眾的愛戴，因此在當年的《萬千星輝頒獎典禮》上擊敗大熱張振朗、陸浩明、丁子朗及胡鴻鈞奪得「飛躍進步男藝員」殊榮，自此戲份更愈來愈重並受到TVB力捧走上主角之路，在2019年《白色強人》入面的戲份僅次於兩大男主角郭晉安和馬國明，今年終憑《大醬園》一嚐擔正做男主角的滋味，並且入圍本年度《萬千星輝頒獎典禮》的「最佳男主角」，首度與陳豪、黎耀祥、馬國明及王浩信等視帝級人馬同場較量爭奪視帝寶座。

《跳躍生命線》何廣沛擔任第二男主角，雖有不少人覺得他演技浮誇，不過付出的努力仍受到大家認同。（電視截照）

何廣沛今年終憑《大醬園》一嚐擔正做男主角的滋味。（《大醬園》劇照）

何廣沛拍完《大醬園》之後更獲安排連於兩套劇《食腦喪B》和《異搜店》中擔任男主角，相信他之後做男主角的機會陸續有來，前途無可限量。

何廣沛今年能否問鼎視帝寶座？（資料圖片）

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