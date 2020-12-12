全民造星III｜新晉BL顧定軒Manson　拍過Cult片仲偷著女性內衣褲

近日ViuTv選秀節目《全民造星III》再度成為熱話，當中不少網民都為了睇林二汶、彭秀慧以及花姐都死守在電視機前，而一眾參賽者很快便會展開10強的solo淘汰賽，手足變成對立面，爭奪最後寶座。

近日最爆的表演必定是由顧定軒（Zeno）以及張進翹（Manson）所表演的《我們》。（影片擷圖）

顧定軒是演員出身觀眾早就知道，他橫跨了TVB和ViuTV兩個電視台，先拍了《那些我愛過的人》，而《男排女將》又正在熱播中，因為他在劇中經常發嬲，獲網民賜名「固定嬲」。除了電視劇外，顧定軒都有不少大銀幕作品，如《藍天白雲》、《翠絲》以及《麥路人》等，就連郭富城以及彭秀慧都大讚他在《麥路人》中的演出。

阿神偷走阿King條褲後，逼得佢要裸住跑足全場搶返條褲。（擷圖）

不過要數顧定軒在幕前更爆一幕，影迷是否想起他早前出演《男排女將》時，被阿神（Edan 飾）偷褲，後來在Stephy（鄧麗欣）面前「全裸」一幕呢？

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顧定軒在《翠絲》中戴Bra一幕令人印象深刻。（影片擷圖）

其實顧定軒早就在《翠絲》中有突破性演出，他飾演「黑哥」姜皓文的年輕版，單單一場對鏡戴胸圍、露pat着女人底褲戲，就已經感覺到他完全投入其中，彷彿他正是戲中一心想變性做女人的佟大雄。

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唔單止得顧定軒有拍戲經驗，就連拍檔Manson於2017年都有拍過cult片《香港大師》。（IG／＠zenokoo）

《香港大師》由梁仲文執導，Manson主演陳浩東。（影片擷圖）

至於Manson，他就參演過Cult片《香港大師》，故事背景設定為2047年，香港成為東方之魔窟加上古惑仔沒落的年代，當初的古惑仔烏鴉（李文揚 飾）成為東星科技的總裁，持有昔日古一眾惑仔自願參與的「鐵頭人」計劃，講到戴上特製頭盔後即可加強體能，用以鎮壓暴動，惟警方李Sir（梁成致 飾）反對。

Manson飾演當年輸給烏鴉的陳浩東，一眾古惑仔分散在28座，當中陳浩東在車房任職並於遊戲機中心度日，一日眾人重聚，對當日陳浩東屈服於烏鴉一事耿耿於懷，加上政府要清拆28座，更派出鐵頭人來清場，烏鴉藉此來對付浩東等人，最終激發一場大戰。

3年前的Manson已經留緊長長頭髮，首次演出cult片就跟曾樂彤及譚淇淇合作，雖然戲中要扮古惑仔、又要揮光劍有點中二，不過相信粉絲們都唔會介意！

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