全民造星III｜顧定軒20強出局　網民翻炒金像《春光》短片證實力

ViuTV選秀節目《全民造星III》現正熱播中，節目開始進入大直路，進行10強賽，昨晚（14日）由顧定軒（Zeno）對戰葉巧琳（Mischa），最終顧定軒以0：5出局，在《全民造星III》之旅暫告一段落，不過粉絲仍可在今個星期大結局的《男排女將》見到「阿King」！

顧定軒昨晚（14日）以唱歌劇場表演《自畫像》。（影片擷圖）

《全民造星III》20強止步

事實上顧定軒早就在面試期間講到自己想嘗試不同方面的挑戰，演員出身的他在節目中有戲劇成份都表演都會被睇高一線，賽前彭秀慧勁有信心：「佢得架！佢未甩過！」賽後林二汶都有大讚：「你做得好好啊！我覺得你今日唱得最好！」無奈對陣昔日戰友Mischa底下，對方唱歌技巧的確更勝一籌，打完一場硬仗下，兩位好友都流下不捨的淚。

落敗的顧定軒還反過來安慰Mischa。（影片擷圖）

+ 3 + 3 + 3

其實顧定軒個人都有不少電視、電影作品，近年開始入屋打開知名度，亦不再只有港台劇、大學生的最終功課作品，近年的《翠絲》、《麥路人》、《冥通銀行特約：翻生爭霸戰》以及《夜香・鴛鴦・深水埗》都有他的蹤影，而且會被人讚賞且加而關注。

顧定軒自言：「拍《藍天白雲》時，一開始以為不會上映，當時都有諗是不是自己演得太差，所以不能見人。」（電影劇照）

翻睇過往顧定軒初出道時，拍過一套由張經緯執演、鄧麗欣（Stephy）、梁雍婷、李任燊主演的《藍天白雲》，《藍天白雲》當時在在釜山國際電影節（BIFF）舉行世界首映禮，一眾演員更遠赴釜山。

當時顧定軒仍有一種稚氣。（影片擷圖）

不過當時顧定軒未能成功擠身提名金像獎最佳新演員，後來金像獎為了幫助一班早有作品又未能提名新演員且機會不多的演員提高曝光率、以及大眾對他們的認識度，當中就有Error成員何啟華（阿Dee）、游學修、袁澧林、王敏奕、吳海昕、吳肇軒等等，以《我和金像獎的距離》的角度讓他們翻拍一些經典電影，多一個機會來突顯出自己。

顧定軒當初不停自薦拍學生畢業作品來汲取經驗。（影片擷圖）

以為《藍天白雲》演得太差不會上映

顧定軒當年受訪時都有講到：「我成日都會好氣餒，但我冇諗過放棄，拍《藍天白雲》時，到第二年以為唔會上（映），當時都有諗係咪做得好差，所以唔見得人。」但就在顧定軒拍完《藍天白雲》後，試過過百次試鏡，發覺自己有好多不足的地方，所以不停去拍學生作品，自薦去各大院校拍畢業作品，希望大家可以搵自己拍，加深磨練。

不難看出顧定軒在拍劇、戲、選秀都是出盡全力的演員。（影片擷圖）

翻拍《春光乍洩》 演出有張力

而顧定軒在《我和金像獎的距離》中，要翻拍的作品是1997年《春光乍洩》的黎耀輝（梁朝偉 飾）一角，黎耀輝跟何寶榮（張國榮 飾）是一對戀人，從香港去到阿根廷，其後兩人發生爭執，片中顧定軒就是翻拍黎耀輝正在食飯，被何寶榮質問且要求取回護照一幕戲，還有他手持錄音機落寞地說：「我好掛住你。」馬上流淚的一場，由講對白到流出淚只用了短短3秒，十分有力量帶到觀眾入戲。

其實當年這條影片可算是在眾位新人之中，有最多迴響的一條片，更不乏影迷力讚留言：「好有潛質，情感表達細膩！」、「期待你踏足金像獎舞臺」、「顧定軒是個極有前途嘅演員，演戲好睇又入角！表情處理得很好！」等等，雖然顧定軒在告星之旅退場，但相信他未來在戲劇方面會帶到更多更好的作品給觀眾。