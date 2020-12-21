女人俱樂部｜岑麗香曾因廣東話唔正被批評　進步神速全因李麗珍？

由陳慧珊、吳啟華、李若彤及李麗珍領銜主演的2014年TVB劇集《女人俱樂部》（簡稱M Club），近日於翡翠台深宵時段重播。岑麗香於加拿大土生土長，當年當選華裔小姐後在香港發展後一度被外界批評廣東話不夠純正，不過她在《萬千星輝頒獎典禮2013》上，以出道3年的新人姿態勇奪「飛躍進步女藝人」，並兩度入圍「最佳女配角」令人刮目相看，原來她的進步竟然與她劇中媽媽李麗珍有莫大的關係。

（《女人俱樂部》影片截圖）

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當年仍是香香公主的岑麗香未上「神枱」，代表作只有《巴不得媽媽...》中的香香公主、《衝上雲霄II》的Tracy、《On Call 36小時II的》車曉彤以及《貓屎媽媽》的Grace，更因為由加拿大來香港發展未夠4年，廣東話唔鹹唔淡而承受了不少壓力，因此她獲安排在《M Club》飾演李麗珍和鄭敬基的失散鬼妹仔女兒Carrie，可謂相當符合岑麗香本人的角色設定。

岑麗香未上「神枱」前，代表作有《巴不得媽媽...》中的香香公主、《衝上雲霄II》的Tracy、《On Call 36小時II的》車曉彤以及《貓屎媽媽》的Grace。（TVB）

岑麗香曾經透露過自己初初入行的時候，就已經向李麗珍身上偷師。事緣當時她對香港娛樂圈未有太大的認識，經同事推薦之下看了李麗珍有份主演的劇集《大時代》，覺得劇中的她相當搶眼，並間接從她身上學習了廣東話和演戲。結果「師父」和「徒弟」終在《M Club》中相遇，岑麗香更成為了李麗珍劇中的女兒。

原來岑麗香當年邊看《大時代》的李麗珍邊學廣東話。（《大時代》劇照）

岑麗香和李麗珍在劇中飾演失散母女。(《女人俱樂部》劇照)

拍完《M Club》之後，岑麗香接連與胡杏兒、李施嬅及田蕊妮等視后級人馬合作，甚至向難度挑戰在《醋娘子》及《無雙譜》兩部古裝劇中擔任重要女角，克服了廣東話不夠純正的問題，表現亮眼獲觀眾讚賞。她之後再憑主演《實習天使》、《火線下的江湖大佬》、《為食神探》及《溏心風暴3》人氣急升兼事業再創高峰，在2015、2016及2017年連續三年有份競逐「最佳女主角」及「最受歡迎電視女角色」。

岑麗香靠拼音熟讀劇本，希望將角色做得更好。（《無雙譜》劇照）

岑麗香於2018年拍完《果欄中的江湖大嫂》後短暫告別幕前專注家庭生活，現在已榮升一子之母的她亦已於今年上半年完成與馬國明主演的TVB新劇《BB大晒》的拍攝。岑麗香在新劇中的角色是一名讀書人，而且對白中亦有不少四字成語，力證經多年的訓練之下廣東話造詣已經日益甚高！

岑麗香現已成為一子之母。（Instagram：@heungheungeliza）

點擊回顧岑麗香過去的經典角色：