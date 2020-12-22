陳潔玲遭入禀追討四萬元本金　鍾舒漫戴帽上庭被裁判官勒令除帽

早前鍾舒漫（Sherman )與陳潔玲合作投資售賣防疫產品，事後Sherman 決定離場，欲收回本金四萬元不果，並決定入禀小額審裁處追討。今早（22/12）陳潔玲神情輕鬆由男友及友人陪同到西九龍法院應訊，而Sherman則由細妹鍾舒祺及女友人陪同到達。

陳潔玲由男友陪同到達法院應訊。（葉志明 攝）

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Sherman今早到達西九法院。（葉志明 攝）

雙方到達法庭登記處登記後，由審裁處調查主任安排到達會議進行調解。經過半小時後搓商，雙方步出會議室時神情凝重，並各自會合同行友人商討事宜。Sherman不停翻看手中文件，心情顯得忐忑不安。15分鐘過後，二人到達27庭應訊，一開庭，裁判官詢問訴訟雙方是否和解時，發覺Sherman頭戴冷帽現身法庭，隨即訓斥她法庭內不準戴帽，Sherman表現慌張並隨即除下冷帽，表示唔好意思。

Sherman選擇打官司追討投資本金。（葉志明 攝）

經過半小時聆訊，審裁官聽取雙方各自理據後，並提醒二人可以透過和解、調解及打官司三方途徑解決問題，並解釋打官司訴訟費會好貴，詢問二人會否就事件和解？Sherman斬釘截鐵表示：「要追討金錢。」而陳潔玲表示願意和解。審裁官問陳潔玲是否願意Keep貨，畀錢了事？陳潔玲表示：「冇能力俾錢。」審裁官表示：「咁即係打官司啦！」要求二人在1月22日限期前，提交相關證據等資料到法庭啟動聆訊。

陳潔玲在庭上表明願意和解。（葉志明 攝）

對於事情最終要選擇打官司解決，Sherman接受《香港01》訪問時表示：「其實由頭到尾，我都係本住自己啱嘅嘢去做，中間呢段時間我哋係嘗試接洽過，總之而家成個案件都進入司法程序，就等下一次審訊。（有冇信心打官司會贏？）其實我真係會平常心去面對，我覺得堅持每一步，做得啱嘅自己就OK。（擔唔擔心打官司訴訟費龐大？）其實都有心理準備嘅。（會否搵法援幫手？）我會再同屋企人商量下。」