【八三夭演唱會】柯佳嬿開金口唱《想見你》：人生充滿無限可能！

八三夭《想見你想見你想見你》世界巡演去年起跑，日前移師高雄巨蛋，請來以〈想見你〉角逐本屆金鐘視后的女主角柯佳嬿獻出第一次，驚喜組合讓萬名觀眾尖叫不斷。而柯佳嬿因正趕拍新戲，接連兩日先南下彩排、演出，然後趕回劇組，誠意十足，她笑說：「證明人生充滿無限可能。」

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〈想見你〉一劇從台灣延燒至各國，當晚八三夭、柯佳嬿將戲劇主題曲、片尾曲編為特別版組曲〈想見你 Someday or One Day〉，大螢幕在歌曲前奏時先出現劇中由男主角所繪製女主角的奔跑背影，接著柯佳嬿由舞台中央驚喜升起，讓大家一秒「穿越」至劇中重溫昔日的感動。

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八三夭主唱阿璞提到柯佳嬿是金鐘視后，前幾日又再次入圍，柯佳嬿說：「昨天阿璞還問我要不要發表得獎宣言，我說不，萬一沒有得獎，我希望加入八三夭成為第一位女團員。」而因八三夭在金曲接連失利，阿璞形容柯佳嬿入圍金鐘如同喝水般容易，反觀他們跟金曲的關係就像脫水一樣難，柯佳嬿安慰他們：「『想見你想見你想見你』在我心中就是最佳歌曲。」

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柯佳嬿為八三夭獻出歌手嘉賓的初體驗，透露心情跟彩排時截然不同，「一上來看到大家要裝鎮定，早知道要喝兩杯，有點後悔。」接著阿璞表示柯佳嬿相當文靜，今晚打算要帶壞她，雙方加碼合唱「渴了」，柯佳嬿激動地說：「去做1件新的事情滿好的，能得到不同的心情跟感受。」

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