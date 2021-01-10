「叔叔」袁富華攻台拍劇演裁縫師　靠《霓裳魅影》經典角色助入戲

《天橋上的魔術師》讓袁富華為台灣電視劇獻出第一次！袁富華還獻出裁縫好手藝，伺候朱軒洋量身訂製華麗西服，還親自為他穿鞋，讓朱軒洋皮皮挫。跟影帝對戲的朱洋軒說：「我表面上一定要裝作很淡定啦！但是心裡還是很緊張，而且導演還要他幫我穿鞋子，那時候腳應該緊張到超冰的。」導演覺得朱軒洋雖然一開始有點吊兒啷噹，但是進入劇組之後卻最常跟導演聊表演的形式，結果表現出來讓楊雅喆相當驚艷。

劇中朱軒洋準備登大人，堪稱「中華商場版的行走費洛蒙」，唱歌跳舞搭訕女學生樣樣來，十分海派吃得開。他到商場中的西服店想買西裝，袁富華盛情迎接地說：「長大啦！是男人都該有一套自己的西裝。」穿上訂製西裝的朱軒洋忍不住對鏡子裡的自己看得直發愣，袁富華接著說「好西裝就是要配一雙好鞋」，還親自為他穿上，讓朱軒洋華麗變身。

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袁富華透露，這次飾演一位來自香港的「唐先生」，在中華商場開設高級訂製西服店，裁縫師的角色讓他想起自己童年經驗：「讀書的時候我去跟裁縫，師傅在量身，我在寫尺碼。我看到劇本就想到我童年也是這樣。」

跟金馬影帝對戲的朱軒洋則說，袁富華真的是很厲害的演員：「一跟他講話，不用靠對戲的彩排想像，不知不覺就會把台詞講出來，就是一種魔力！」

袁富華表示，當初開始研究角色時想到奧斯卡影帝Daniel Day-Lewis的《霓裳魅影》，將孤僻又優雅的裁縫師延伸打造出他自己版本的「唐先生」。他也說，這次會和導演楊雅喆合作，是因為他很佩服導演且看他作品很有共鳴，而他將台劇的第一次獻給《天橋上的魔術師》，是希望「從這個角色找到我袁富華的回憶、關於我成長時的回憶。」

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朱軒洋也說：「《天橋上的魔術師》就是發生在你我生活周遭的樣子，我覺得看這部戲就像在照鏡子一樣，你可以看到各式各樣的人，或者是你沒看過的人的樣子。搞不好我演的角色就是你身邊的人或者是你自己！」

年度台劇《天橋上的魔術師》金馬、金鐘、金曲「三金齊聚」，集結黃金演員陣容華麗共演，包括金鐘獎得主莊凱勛、盧以恩、溫貞菱、巫建和、鄭有傑；金馬獎得主楊雅喆、袁富華；金曲獎得主孫淑媚、楊大正等人，以及眾多叫好叫座的影視作品中都有精彩演出之演員：《下半場》朱軒洋、《他們在畢業的前一天爆炸2》宋柏緯、《我們與惡的距離》劉士民、《血觀音》黃淑湄、《你的孩子不是你的孩子》王渝屏、《誰先愛上他的》萬芳等人。

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改編自國際知名作家吳明益同名小說，《天橋上的魔術師》耗時五年打造，由導演楊雅喆率領金馬獎最佳美術指導王誌成 、金馬獎最佳攝影陳克勤 、最佳造型設計王佳惠 、最佳音效杜篤之、以及金曲獎最佳製作人黃韻玲，打造闔家觀賞旗艦影集。

影集故事講述1980年代，西門町天橋上來了一個神秘的魔術師，與他相遇的人們不只看見了絢麗的魔術，也會遇見自己人生中最初的愛戀、青春期的困惑甚至是家庭的決裂。最終，魔術師讓人們相信了自己的心，成就了自己生命的奇蹟。

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