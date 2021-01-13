41歲章子怡淪「演員鄙視鏈」成員？3大現象令《上陽賦》慘受抨擊

「章子怡演技一如既往地像個盲人，還有綜藝裡的裝逼，一直對她好感不起來。」這幾天，輿情中的章子怡有點「忙」。先是《我就是演員3》中犀利點評惹了眾怒，關乎她的吐槽層出不窮。緊接著，緊急開播的《上陽賦》又為怒火中燒的網友加了一把柴。

「老」是出現最多的批評，中年女演員演少女又一次成了討論熱點。當初架在周迅、湯唯頭上的那杆槍，如今瞄準了章子怡。「分羹說」也鬧得火熱，「電視劇是個很低級的市場嗎？人人都想來分一杯羹」不斷在彈幕中閃過。甚至，連章子怡的演技也開始被觀眾批判。這波反噬，也落到了實處。《上陽賦》豆瓣開分5.8，後升為6.0，於同期作品中也位居末流。

《上陽賦》一上畫便被批評「演員太老」，章子怡更成為當中的槍靶！（按圖了解）▼

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《上陽賦》真的那麼差嗎？從完成度上來說，絕非如此。事實上，不論是製作水平、影像風格還是演員陣容上，《上陽賦》都算得上豪華。雖然它本質還是一個比較常規的大女主戲，但基本的品質依舊是有所保證的。更何況，它的戲劇節奏一點也不慢。

但豆瓣的用戶還是用腳打了分。微博的網友還是表示了憤怒。在章子怡「別再消費我營銷『少女感』」的微博下，熱度已然被「那為什麼接這個角色呀」﹑「電視劇的門檻那麼低，什麼人都可以演」等負面評論佔據了。這在國內當紅女演員的微博評論區是極為少見的。

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《上陽賦》的困境，其實可以從三個方面來分析。

首先，如今的反智、反權威行動愈發激烈了。在邏輯學上，有一個典型的謬誤，叫「訴諸權威」。講的是忽略真理，將權威人士的隻言片語奉為圭臬。如今的網友，絕不會犯這種錯誤。甚至，將權威拽下寶座還成了一種頗為流行的樂趣。精英主義已經被轟成了殘磚破瓦，民粹主義變成了當下最流行的時尚。互聯網讓每個人都有了發聲的權利，也為那些反智行動提供了最好的溫床。

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章子怡於《我就是演員3》中的發言，本質上扮演的還是一種權威角色。從榮譽上講，她是國內女演員的天花板，能壓她一頭的寥寥無幾；從資歷上說，出道二十年來，她扮演了頗多經典銀幕形象，給人留下了深刻印象。於情於理，她都有資格成為攻擊對象。

圍繞著《上陽賦》的攻擊，也絕大多數射向了章子怡。正如上文所說，在各大社交網站，對章子怡年紀、長相以及演技的批判，已然超越了對《上陽賦》本身的討論。在這一瞬間，劇好不好看似乎已經不重要了，「打倒章子怡」才是目前網友的最要緊事。

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其次，電影演員「走下神壇」，往往也會受到一定程度的輿論反撲。在觀眾心目中，大抵存在著一個「話劇演員＞電影演員＞電視劇演員」的演員鄙視鏈，其中又以電影演員與電視劇演員之間最為明顯。一旦有電影演員投身電視劇領域，往往給人一種「走下神壇」的怪異感。倘若劇集的品質再跟不上，那就徹底成了眾矢之的。此次章子怡出演《上陽賦》，網友最大的疑惑莫過於「她為什麼要來演電視劇」。在《上陽賦》演員特輯中，章子怡痛快地給出了回答。

我特別想在一個角色的世界裡翱翔的時間長一點。我就是很好奇，當我在一個長劇集裡面，進入到這樣一個人物的時候，她有那麼多的人物的關係、人物的變化、人物的成長，我會是一個什麼樣的狀態。 章子怡

有趣的是，章子怡並非首個被質疑的演員。在她之前，周迅、湯唯、張震等一眾試水電視劇的電影明星，都或多或少遭逢了網友的批評。《如懿傳》剛剛開播，周迅的臉不像少女就被頂上了熱搜；湯唯在《大明風華》中更是被網友罵了個狗血淋頭，有網友甚至認為湯唯是整部劇裡的演技短板；《宸汐緣》上線的時候，張震和倪妮也被網友挨個吐槽。

其實，電影演員「觸電」電視劇本不應當如此被抵觸。一來，好的電影劇本可遇不可求。在出演《上陽賦》之前，章子怡近幾年只有《羅曼蒂克消亡史》﹑《無問西東》﹑《攀登者》等幾部作品。周迅的《你好，之華》﹑《明月幾時有》也沒激起多大的浪花。

二來，中國影視行業不僅在導演實現了換代，在演員方面的換代也十分明顯。70後演員面臨著演藝生涯的重新規劃和定位，其中女演員受到的影響更大。對章子怡來說，與其再苦苦等待好的銀幕角色，倒不如多條腿走路，章子怡、趙薇、周迅參加的綜藝節目也不在少數。更遑論，章子怡的演技堪稱驚艷。或許臉上缺乏膠原蛋白讓她看起來不像一個15歲的少女，但劇中王儇的一顰一笑，一嗔一怒，還是到位的。

其實，上述原因只能算得上助推器。《上陽賦》遭逢困境的關鍵原因，是「大女主」的時代已經過去了。這部劇於2018年拍完，擱置了整整兩年。最初名為《帝王業》，與原著小說同名。爾後，又接連改為《帝凰業》﹑《江山故人》。去年5月的時候，最終定名為《上陽賦》。

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對國內瞬息萬變的影視劇環境來說，兩年的時間有點長了。2018年最熱的國產劇還是《延禧攻略》，到了今年，就變成《隱秘的角落》了。風向變了，類型也變了。更何況，《上陽賦》的「版本號」比《延禧攻略》還要早。正所謂「大人，時代變了」。

如果將章子怡換成一個20歲的女演員，對《上陽賦》的吐槽會變少嗎？不會。縱然20歲的章子怡親至，「大女主」文本的天花板就擺在那了，沒有大編劇救駕，也雕不出什麼花來。而這完全滿足不了觀眾對一位頂級電影人的期待。

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