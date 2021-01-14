《沉默的羔羊》衍生劇預告曝光　女主角超高顏值幾似「紅女巫」？

《沉默的羔羊》（Silence of the Lambs）衍生劇《Clarice》發布正式預告，《始祖家族》（The Originals）、《美少女的謊言》（Pretty Little Liars）女星Rebecca Breeds將揭開Clarice Starling未曾被揭露的個人故事。

《Clarice》為CBS本季度重點劇集，由《星空奇遇記：發現號》（Star Trek: Discovery）主創Alex Kurtzman與共同節目統籌Jenny Lumet一同撰寫劇本。

撞臉「紅女巫」Elizabeth Olsen？《沉默的羔羊》衍生劇女主角Rebecca Breeds美照（點圖放大↓↓↓）

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《沉默的羔羊》衍生劇《Clarice》預告逐格睇（點圖放大↓↓↓）

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故事背景設定在1993年，即《沉默的羔羊》片中事件後一年，描繪Clarice回到第一線，應對華盛頓特區政治風暴的同時，追捕連續殺人魔與性侵犯等。

聰穎但易受影響的她自維吉尼亞大學畢業，有著心理學和犯罪學雙學位，勇敢且內在散發光芒的她吸引著怪物和瘋子來到她身邊。她複雜的心理狀態來自於一個充滿苦難的童年，擺脫一生困擾著她的家族秘密成為了她行事的動力。

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預告以民謠歌手John Denver著名歌曲《Take Me Home, Country Roads》的重新演繹版開場，搭配上Clarice遭受心魔困擾的片段，透露著一絲不安的氛圍。

配角卡司包括《行屍》（Walking Dead）Michael Cudlitz、《海豹突擊隊》（SEAL Team）Lucca de Oliveira、《白宮危機》（Designated Survivor）Kal Penn、《勁爆女子監獄》（Orange Is the New Black）Nick Sandow、《保衛奇俠》（Watchmen）Devyn Tyler、《Good Girls》Marnee Carpenter。

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【本文由「DramaQueen電視迷」授權轉載。】