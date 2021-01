《沉默的羔羊》衍生劇預告曝光　女主角超高顏值幾似「紅女巫」？

《沉默的羔羊》(Silence of the Lambs)衍生劇《Clarice》發布正式預告,《始祖家族》(The Originals)、《美少女的謊言》(Pretty Little Liars)女星Rebecca Breeds將揭開Clarice Starling未曾被揭露的個人故事。

《Clarice》為CBS本季度重點劇集,由《星空奇遇記:發現號》(Star Trek: Discovery)主創Alex Kurtzman與共同節目統籌Jenny Lumet一同撰寫劇本。

撞臉「紅女巫」Elizabeth Olsen?《沉默的羔羊》衍生劇女主角Rebecca Breeds美照(點圖放大↓↓↓)

+ 4

《沉默的羔羊》衍生劇《Clarice》預告逐格睇(點圖放大↓↓↓)

+ 5

故事背景設定在1993年,即《沉默的羔羊》片中事件後一年,描繪Clarice回到第一線,應對華盛頓特區政治風暴的同時,追捕連續殺人魔與性侵犯等。

聰穎但易受影響的她自維吉尼亞大學畢業,有著心理學和犯罪學雙學位,勇敢且內在散發光芒的她吸引著怪物和瘋子來到她身邊。她複雜的心理狀態來自於一個充滿苦難的童年,擺脫一生困擾著她的家族秘密成為了她行事的動力。

預告以民謠歌手John Denver著名歌曲《Take Me Home, Country Roads》的重新演繹版開場,搭配上Clarice遭受心魔困擾的片段,透露著一絲不安的氛圍。

配角卡司包括《行屍》(Walking Dead)Michael Cudlitz、《海豹突擊隊》(SEAL Team)Lucca de Oliveira、《白宮危機》(Designated Survivor)Kal Penn、《勁爆女子監獄》(Orange Is the New Black)Nick Sandow、《保衛奇俠》(Watchmen)Devyn Tyler、《Good Girls》Marnee Carpenter。

【本文由「DramaQueen電視迷」授權轉載。】