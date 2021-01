《怪盜羅蘋》直衝Netflix熱門前三甲！劇情狂逆轉揮底《有栖》？

Netflix原創法國影集《怪盜羅蘋》(Lupin)自宣布製作以來,不少人都在等著看劇集會如何呈現這個經典IP。而隨著劇集於8號上線,部分影評的評價也跟著公開,其中有人認為劇集宛如《新世紀福爾摩斯》(Sherlock)遇上《路德探長》(Luther),讓人無法不上癮!

《怪盜羅蘋》由《閃亮人生》(The Untouchable)法國凱薩獎影帝Omar Sy主演,故事以法國作家Maurice Leblanc於1905年創造出的角色怪盜羅蘋做為藍本,把場景改到當代,描述Assane Diop在少年時期,因父親被誣陷致死後,人生出現了180度的大轉變。25年後,他將在《怪盜紳士》一書中找到靈感,為被誣陷為小偷的父親報仇。

知名影評網站RogerEbert.com的Robert Daniels以「Netlfix的《怪盜羅蘋》是2021年的第一部好劇」作為評論標題,認為它是部令人上癮、充滿巧妙謎題的作品,結合了《路瑟督察》、《新世紀福爾摩斯》和《臥底》(Inside Man)裡的元素,讓觀眾全神貫注地陷入劇集的魅力之中。

Daniels進一步提到,由《獨行殺姬》(Killing Eve)編劇George Kay和《大麻CAFE》(Family Business)François Uzan共同主創的劇集在解出每一個答案時,都會拋出更多的問題,且劇情充滿了反轉。

《怪盜羅蘋》上架幾天內衝上香港排行榜前三名。(截圖)

而TV and City的Josh Leichter則在評論中表示,從故事大綱看來相當基本,似乎沒有什麼新意,但劇集亮眼的地方就在於它朝著令人意想不到的方向發展,滿是轉折的故事讓他得按下暫停鍵,對完美的敘事讚嘆一番。

眾所皆知,美國觀眾是出了名的不愛看有著字幕的外語作品,而萊希特爾則在文中強調他相信《怪盜羅蘋》能讓觀眾克服這點,因為它完全不拖戲,且角色又非常生動。

《怪盜羅蘋》獲爛番茄100%新鮮度的好評。(截圖)

《怪盜羅蘋》配角卡司包括《我愛巴黎》(Paris, je t'aime)Hervé Pierre、《熾戀》(From the Land of the Moon)編導Nicole Garcia、《回魂都市》(Les Revenants)Clotilde Hesme、《新教宗》(The New Pope)Ludivine Sagnier、《非常法國特務》(A Very Secret Service)Antoine Gouy、《女孩要革命》(Papicha)Shirine Boutella以及《步步為贏》Soufiane Guerrab。

