陌路三胞胎｜6個月大被拆散做神秘實驗　19歲首次重聚醫生拒道歉

Netflix真人真事紀錄片《陌路三胞胎》講到三胞胎兄弟在孤兒院中，分別被各自領養，在失散整整19年後才發現自己的身世，在解開失散之謎的同時，更發現了原來三人慘被當成社會心理學實驗品，變態博士目的在研究「先天和後天因素會對人的成長有多大影響」，究竟三胞胎在分開後會否跟親生兄弟的行為舉止一樣呢？

三胞胎在19歲時才能團聚。（《陌路三胞胎》影片擷圖）

大學意外住番兄弟宿舍同一間房

事主三胞胎分別為Bobby Shafran、Eddy Galland以及David Kellman，故事以Bobby Shafran為出發點，先講到他作為大學一年級的新生，首次踏入校門卻異常得到不少人的歡迎，男生會跟他擊掌、女生會擁抱和親他，但最奇怪的是大家都叫他做Eddy。直到Bobby到了自己的宿舍，他的室友看到他時，簡直就嚇到臉色慘白似見鬼一樣，因為室友心知Eddy已經離開學校，更一定不可以回來，他就問了Bobby生日、是否被領養過等問題，聰明地得出了兩人是雙胞胎的結論，更安排兩人見面。

Bobby跟Eddy終於見面。（《陌路三胞胎》影片擷圖）

三胞胎團聚

Bobby跟Eddy見面後，兩人似照鏡子一樣，大家都呆了，後來當《紐約日報》記者Howard Schneider接到這個特別的題材後，特意前往採訪兩人，極快地兩人便登上了頭版，原以為是個溫馨的故事，誰知愈後愈發現原來背後隱藏極不道德的陰謀。

因為在第三個領養家庭的媽媽看到報紙上的Bobby Shafran和Eddy Galland後，驚訝地問自己的女兒：「這不是David嗎？」

三胞胎爆紅後，極速登上各大報章頭版及節目。（《陌路三胞胎》影片擷圖）

三胞胎爆紅 外表喜好行為一模一樣

後來David的三胞胎終於團聚，他們登上了各大報章、節目，令大眾極為之好奇，三人更笑言大家基本上就是同一個人，例如：說話有相同手勢、鍾意食中國菜、鍾意同樣顏色、曾經是摔角手、吸同一牌子的煙、大家都有個領養的姊姊、就連擇偶條件都一樣，明明是陌生人的三人卻好似認識了一輩子。

因為爆紅的關係更被邀請客串電影《Desperately Seeking Susan》，三人更合資開了間名為Triplets的扒房，成為著名地標，更有在紐約租公寓同居。

其實三胞胎的母親原先一共生下四胞胎，可惜當中有一位不幸夭折，而且當時沒有能力撫養小朋友，才會將他們送到領養中心。（《陌路三胞胎》影片擷圖）

六位爸媽開始揭穿陰謀

不過其實在三個領養家庭聚首時，眾人的爸爸媽媽才表達出不滿之情，因為他們在領養時，從未被告知原來自己領養的小朋友還有兄弟，據知三人被分開時大約只有六個月大，強奪小朋友共同相處的時光是件十分殘忍的事。他們小時侯都患有分離焦慮症，會用頭撞床或嬰兒床，更會忍住不呼吸令自己暈倒。在開完家庭聚會後，家長們決定要去領養中心導路易斯懷斯問個究竟，只得到︰「並不是每個家庭都能收養三胞胎，所以分開他們是最有利的做法」這個答案。

原來三胞胎有位一兩歲的姐姐都係事先安排。（《陌路三胞胎》影片擷圖）

兒童心理學家借三胞胎做研究

事後眾人得知當時領養中心有位兒童心理學家路易斯懷斯，決定以三胞胎進行社會實驗，將他們送到三個階級不同的家庭寄養，用來研究「到底先天和後天因素，哪樣對人的成長會有較大影響」。此前中心需要先理解各家庭的教育方式，所以先安排一位小朋友入住，換言之三胞胎的姐姐和家庭同為實驗對象。

三胞胎都有提及在童年，不時都會有人來做家訪，他們指自己是領養機構來記錄孩子的近況，過程需要接受不同的測試，從而記下他們的性格特質、智商、行為等等。

執行該項實驗的是彼得紐鮑爾精神科醫生，他是納粹大屠殺時期的奧地利難民。（《陌路三胞胎》影片擷圖）

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三胞胎並不是呈唯一研究對象

接下來更發現了原來研究對象不單單是三胞胎，後來還有一對女性雙胞胎相認了，同樣登上電視台，結果發現兩人的喜好一樣、同樣主修電影，都是高中報刊的編輯，當中還有並不發現自己是研究對象的事主。

執行該項實驗的是彼得紐鮑爾精神科醫生，他是納粹大屠殺時期的奧地利難民，在逃離納粹黨後，竟然將痛苦建立在別人身上，將人類當成實驗品，甚至乎連只有六個月大的BB都唔放過，據知他在死前都未有向三胞胎或其他研究對象有悔意。

其中一對被發現同樣當成研究對象的孖生姊妹。（《陌路三胞胎》影片擷圖）

2066年方可解封研究檔案

最後，片中訪問到一位臨床心理學醫家，曾是彼得紐鮑爾該項研究的助理，他講到自己當時只有24歲，不能走漏任何風聲，但他嘲笑地提及曾想向其中一位：「我認為你的孖生兄弟！」他認為研究雖有違背道德，但自己卻毫無責任，而且實驗是在研究不同的教養方式，以及教養方式如何影響發展，心路歷程似乎有點不尋常。

不過最終有關該項研究的文件被存放在耶魯大學中，民眾要等到2066年才可以解封，目前實驗背後的陰謀、動機以及結論仍未能解謎。