郭羨妮曬劇本宣告時隔6年再拍劇　網民盼「古裝女神」重出江湖

中英混血兒郭羨妮（Sonija）為1999年香港小姐冠軍及2000年國際華裔小姐冠軍，作為雙料冠軍的Sonija一出道就備受力捧，首部參演的《尋秦記》已擔正女主角之位飾演琴清，後來又憑《洛神》反派角色郭嬛成功入屋，風頭可說一時無兩。可是Sonija於2011年與內地動作導演朱少傑低調成婚，次年誕下女兒Kylie後漸減產，2015年更在拍劇期間小產，令她把心一橫離開無綫（TVB），結束16年賓主關係，及後更是鮮少出現在幕前。周三（13日）Sonija貼出一張自拍照，並寫道：「積極做功課中。」宣告睽違6年回歸幕前。

除此之外，Sonija更附上一大疊「疑似劇本」的照片，上而更貼滿Memo作標注，令一眾粉絲更是期待Sonija攜新作回歸，又期望新作為古裝劇。Sonija素有「古裝界女神」之稱，飾演過不少經典古裝角色，如：《尋秦記》的琴清、《洛神》的郭嬛、《帝女花》的昭仁公主、《爭霸》的絕代美人西施、《覆雨翻雲》的靳冰雲、《無雙譜》中一人分飾佘還珠及一品香兩角、《牛郎織女》的伏織織等。不過，網民今次恐怕要失望了，雖然Sonija經理人承認她會在港拍劇，不過從Sonija貼出的Memo上寫着「停職」等字眼，相信今次為時裝劇。

點擊圖輯重溫Sonija經典古裝造型：

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