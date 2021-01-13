卓韻芝覺WhatsApp不可靠　一刀切移除程式：團結才有機會對抗大鱷

通訊程式WhatsApp早前宣布修改條款，強制用戶同意分享資料給母公司Facebook，令社交媒體相繼掀起移民潮，從Whatsapp移到Signal或Telegram，從Facebook移到MeWe，卓韻芝亦隨即宣布移除Whatsapp：「日後Signal或短訊，號碼相同，謝謝。」她亦發布千字文，思考使用的通訊工具是否安全。

卓韻芝隨即宣布移除Whatsapp：「日後Signal或短訊，號碼相同，謝謝。」她亦發布千字文，思考使用的通訊工具是否安全。（Facebook／＠卓韻芝）

卓韻芝發人深省地寫道：「若你在通訊工具中說的每一句話，都不安全，隨時被輸出：你能夠接受這事實嗎？有些通訊工具，你會小心說話，明，大家當心就好。但有些通訊工具，是你自己覺得（比較）安全的，能夠直腸直肚的——這包括你的工作進度、你談起某人的不是、你的工作機密、你不會在Group公開談，只跟特定人士說的話……若這空間不再可靠，我們又為何選擇這工具呢？」她又表示開始時是會不習慣，連「唔好啦」貼圖都沒得用，也知道刪除Whatsapp的決定為共事者帶來麻煩：「一方面，我怪責自己麻煩別人，一方面繼續相信：我們有辦法去靈活，透過靈活、適應力，去面對這個不完美、不隱定的世界。」

卓韻芝的一句「唔好啦」成為了萬能Key，被製作成Meme圖在網絡瘋傳。（IG/ @cheukwanchi）

點撃睇「唔好啦」嘅由來：

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卓韻芝又不忘提醒在日常中要學會對不公平的事說不：「反抗，是在日常生活裡，你覺得有些事不對頭，不公平，就拒絕，例如WhatsApp內每個訊息、每個Audio note、每個Contact，你要按『Agree』，然後送給大公司。若你覺得不對頭，說『不』。」她又呼籲每人走一步，將力量聚沙成塔：「只有團結，才有機會對抗大鱷魚。逐步逐步，就由通訊工具做起。有用嗎？不知道呀。我們儘管試試，在新世界如何保持靈活，如何不首先自願脫去自己的內衣。」至於同屬Facebook的Instagram，卓韻芝表示：「我嘗試用刪除WhatsApp做起，因為WhatsApp是說真心話的地方，我保護這個地方。」

全民造星III︱盤點10大金句 卓韻芝「唔好啦」未算最惹笑？