整容液｜韓國6位坦承整容女星　有位變晒樣連過關出境都有難度

電影《整容液》改編自人氣網路漫畫《奇奇怪怪》，原著漫畫於2013年起在Webtoon連載，其中《整容液》就是最受歡迎的系列。 韓國整容的風氣盛行，有不少人更視整形手術為美容的一種，部分藝人更曾大方坦承他們的樣貌和身材是有動過手腳。朴敏英整到變整形醫院的範本，當中有韓國女明星不斷進化變晒樣，就曾自爆過關時連海關都有投訴。

《整容液》的女主角「藝智」，獲得「神奇整容液」後變晒樣，判若兩人。（《整容液》劇照）

《整容液》講述一個天生肥胖的女孩「藝智」受盡歧視，某次機遇下得到了「神奇整容液」，只要將身體浸在整容液中，溶化身上皮肉，就能重塑出絕世美貌。「藝智」要靚唔要命，因此獲得完美的面孔和身材。她走在街上，吸引所有人眼球，並迅速成為網絡熱話，更被經理人公司招攬簽為藝人。

「藝智」後來重遇早已心儀的完美男神，自此事業愛情兩得意，走到人生巔峰。可惜整容液慢慢產生副作用，不只好的內心惡魔漸漸現形，更走上了一條恐怖的不歸路。

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電影諷刺韓國盛行的整容文化，現今世代「外貌協會」的風氣，可是肯公開承認整容的加工藝人也不算很多，當中有明星坦承「有添加」後反而更得民心，最為人熟悉的就要數朴敏英和劉仁娜。

人氣女星朴敏英是少數承認曾整容但又獲得觀眾喜愛的韓國女星。 (rachel_mypark@IG)

靚到變整形醫院熱門sample



韓國藝人朴敏英擁有鵝蛋的臉型、高鼻子、大眼睛，她精緻的五官絕對是典型美女必備。朴敏英曾承認自己早在高中的時候已動過刀，一開始還是在媽媽的建議下，接受割雙眼皮的手術。後來韓媒更有報道指朴敏英做過開眼頭、隆鼻、大圓臉變成V臉的手術。

有傳朴敏英因為整得自然，她已是多間整形醫院的熱門sample，她勇於承認整容的態度獲得粉絲欣賞，可說是成為了整形最成功之一的女藝人。

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演員劉仁娜身材好、樣子更是完美，她在劇集中的氣質造型也曾多次成為熱話。劉仁娜從來都不否認整型，對比以前的小眼睛、男仔頭的形象，差別極大。但她憑著有實力的演技、爽朗的性格，大方的態度反而獲得觀眾支持。

Jessi坦承自己整得像「妖怪」



現年31歲的女歌手Jessi早前憑一首《NUNU NANA》席捲樂壇，性格爽快耿直的她15年前曾以「Jessica H.O」的藝名出道，當年的樣子與現時的形象判若兩人。

Jessi整容前樣貌清純，與現時的樣子相差非常大。（網上圖片）

從小在外國長大的Jessi向來敢言，她曾在節目上坦承自己有隆胸、眼睛、鼻子都有動刀。但她表示自己整容後相當後悔，鼻子剛做完手術後像一個「木偶鼻」，承認自己隆鼻失敗，甚至覺得像「妖怪」一樣。她認為曾經整容並沒有什麼好隱瞞，希望能堂堂正正面對這件事。

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不少韓國明星都被指曾經動刀整容，外界也對他們的五官不斷進化很關注，其中一位更整到過關時連海關都認不出來，叫她快點換過一張證件相。

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