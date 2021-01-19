《流金歲月》劇評︰亦舒小說拍劇即失色？婆媽支線分薄閨密情誼

撰文： 電影舖子 最後更新日期： 2021-01-19 23:29

在女性題材漸火的市場環境下，這部主打雙女主劇集，無疑搭乘了「她時代」的快車。倪妮、劉詩詩領銜主演。搭配陳道明、袁泉、董子健、田雨、楊祐寧等演員陣容。又有知名作家亦舒的原著打底。開播以來，也是熱搜不斷。今天，就讓我們來聊一聊它—《流金歲月》。

《流金歲月》改編自香港知名作家亦舒的同名小說。上世紀八九十年代，亦舒的作品可謂風靡一時。乃至香港文學圈有著「寫武俠的金庸，寫科幻的衛斯理，寫言情的亦舒，合稱香港文壇的三駕馬車。」這樣的說法。她言語犀利，金句頻出。

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寫女人：真正有氣質的淑女，從不炫耀她所擁有的一切，她不告訴人她讀過什麼書，去過什麼地方，有多少件衣服，買過什麼珠寶，因為她沒有自卑感。寫尊嚴：生活上依賴別人，又希望得到別人尊重，那是沒有可能的事。寫愛情：什麼頭暈顛倒，山盟海誓，得不到鼓勵，都是會消失的，誰會免費愛誰一輩子。 其書中所描繪的香港都市中的情感生活，時至今日，仍不過時。而多年的人氣，也收穫了「情感師太」這一稱呼。

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當代女性的情感與生存處境，一直是亦舒小說的大要點。而《流金歲月》則是當中的代表作之一。《流金歲月》的故事圍繞兩個女性展開。講述了兩個容貌姣好的都市女性，經歷人生的起伏，友誼始終長青長存的故事。早在1988年，張曼玉、鍾楚紅便主演過電影版。撇開電影的質量不談，兩位女神的風采無疑是一道靚麗的風景線。從清純的學生，到香港都市的時髦女郎。衣著打扮，舉手投足，都美出了那個年代特有的港風港韻。

有兩位女神在前，此次電視劇版也挑中了倪妮、劉詩詩，兩位高顏值主演。倪妮，飾演嫵媚世故而仗義的朱鎖鎖。劉詩詩，則飾演外柔內剛的蔣南孫。原著中的時代背景，本是上世紀的香港，劇版則換成了當代的上海。朱鎖鎖是那種光仰仗外貌，都能招來行人注目禮的女人。這個世界上，不乏美女。但若美到骨子裡能透出風情，那便是扔到最樸素的環境裡，也能出挑。朱鎖鎖便是這樣的人。

劇中她從小寄人籬下，住在上海的老弄堂裡。幼年時，母親撇下一切，消失了。父親在郵輪上工作，常年出海，幾乎不曾回來。這樣支離破碎，連形式上都不存在的原生家庭，直接導致了鎖鎖在成長過程中缺乏關愛。而從小寄居在舅舅舅母本不寬裕的家中，則讓她償盡了人情冷暖，練就了一副圓融的情商。

與鎖鎖不同。南孫家境好，從小錦衣玉食，住在上海復興路的老洋房裡，物質上優渥如小公主。奈何家家有本難唸的經，「南孫」其實諧音「男孫」。家中奶奶重男輕女。老人家一句：「女兒啊，早點嫁出去讓別人養吧。」就能窺見南孫在家的處境。奶奶不如意她是個女孩，父親則希望自己花錢養出來的大家閨秀，嫁個上流女婿。可惜南孫偏偏對「什麼都要靠自己」的優等生章安仁情有獨鍾。一方面，是家裡人不看好南孫的男友。父親直言：

你把他當真命天子，他把你當什麼？他對你百依百順，你有沒有懷疑過，他是不是想拿你當作他在上海立足的跳板，過幾年好拿上海戶口。 南孫父親

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另一方面，這個家其實早有隱患。南孫家裡的一切，其實都是奶奶那輩留下來的富貴。父母沒有正經上過班，偏偏父親還炒股成癮。看著光鮮的一個家，其實家底已然逐漸要被敗光了。不難發現，兩個女孩雖然家世背景相去甚遠，卻都在成年後，面臨一個共同的問題：獨立。走出家庭，自力更生。這也是當代許多女性關注的主題之一。

在一些故事中，即將離開原生家庭的女性，未必會直接步入社會。成年不久的她們，可能會遇到一段愛情。而這段愛情，像一個分叉路口。本劇以兩個女孩為支點，雙線敘事，展開她們各自的生活。又以兩個女孩為連接點，把各式人物情節串起來。

馬先生對鎖鎖溫柔體貼又大方。又是開房車接送，又是送名牌禮物。這種情感+物質的雙重給予，恰是鎖鎖的成長環境所欠缺的。（《流金歲月》截圖）

一邊是鎖鎖結識了有錢男友馬先生。馬先生對她溫柔體貼又大方。又是開房車接送，又是送名牌禮物。這種情感+物質的雙重給予，恰是鎖鎖的成長環境所欠缺的。馬先生提議讓鎖鎖搬出來，說不願意跟他住也可以給鎖鎖單獨找間房子。一個中年男人對一個年輕美女，拋出這樣的提議很難說沒有別的意圖。但對鎖鎖而言，卻是值得為之濕了眼眶的一番話。畢竟，想有一個自己的家，擺脫寄人籬下的生活，是她一直以來的願望。

可惜現實不是童話，沒那麼容易遇上好男人駕著七彩祥雲來娶她。那個馬先生只是貪圖她美顏的騙子。馬先生確實是精言集團的員工，也勉強算得上是董事長葉謹言的左右手。但這個「左右手」，其實幹的是司機的工作。鎖鎖也很坦誠，承認自己當然希望男朋友是個有錢有才的人。但她生氣的地方在於對方欺騙了他。不僅欺騙了她，給鎖鎖買禮物的錢，也都是挪用的公款。而事情敗露後，馬先生還找上門來，想跟鎖鎖要回那些奢侈品禮物。這下原本以為可以展開新生活的幸福愛情，一下子就落空了。甚至不僅落空了，這一來二去的，還給鎖鎖的舅舅舅母看了笑話。

低谷之際，好在有南孫，敞開大門接濟鎖鎖。（《流金歲月》截圖）

早先舅媽一聽鎖鎖說自己要搬出去了，表面上說著挽留的客氣話。但其實轉身就計劃著，等鎖鎖走了，可以把她的房間打通給自家兒子將來做大婚房用。所以說，這寄人籬下，別人表面客氣，實際心裡不知道怎麼想。歸根到底是看人眼色過活。甚至對方偶爾含沙射影地冷言冷語幾句，你一個無依無靠的小姑娘，也只能笑著謝謝對方收留你。而這回，鎖鎖也實在不可能在舅媽家呆下去了。低谷之際，好在有南孫，敞開大門接濟她。

回到南孫的那條敘事線，觀眾不難從各種對比和鋪墊中，發現她男友的為人。南孫與男友章安仁同為建築系的學生。章安仁原生家庭的經濟狀況不好，但努力刻苦，好讓自己的簡歷光鮮起來。而同系學長王永正，雖不是很有錢的富二代，但留學回來，為人自信，作風自由。起初，南孫不顧家人的意見，只覺得做章安仁的女朋友好有安全感，感覺一切盡在掌握之中。後來卻逐漸意識到，對方是否太過精明了。食堂吃飯，也會眼觀六路注意到系秘書，過去打招呼。約教授女兒打球，則是因為教授獨寵這個女兒。希望跟教授女兒成為朋友，以獲得額外的關照。

其實章安仁為人處事的方式，受他成長條件的塑造。他有他不容易的地方。但窮，不是算計利己的理由。（《流金歲月》截圖）

其實章安仁為人處事的方式，受他成長條件的塑造。他有他不容易的地方。但窮，不是算計利己的理由。他靠打小報告，把原本屬於王永正的留校機會，爭取成了自己的。到了上海後，甩了老家的女朋友。後來南孫家道中落，欠了債，想讓父母先到章安仁的房子裡暫住時。章安仁卻覺得這樣不妥。擔心萬一催債的知道他們在校生的身份，跑去學校鬧，影響不好。

與章安仁形成對比的是，鎖鎖有幸遇上貴人能到精言集團上班。有了一點積蓄的她，知道南孫家的處境後，二話沒說，租了間大房子，接濟好友一家。而雖然章安仁不願意拿錢，幫助深陷債務的南孫一家，有他的道理。畢竟他能拿出來的錢不過是杯水車薪，根本填不滿南孫家的債務。但真正重要的，其實不是錢，而是懷了一顆怎樣的心。相比之下，老闆問鎖鎖：你這麼拼命賣房子賺錢，只是為了蔣南孫嗎？鎖鎖那句「我從小沒有家，南孫家把我當家裡人」，就有情有義得多。

劇中人物眾多。雖然以雙女主為主，但通過兩位女主，做了一番群像的刻劃。除去上文涉及到的人物之外，還有很多。比如，南孫奶奶作為老一輩的大家閨秀，守舊而講究，見不得裝魚的長盤子，用來裝炒菜。鎖鎖的上司楊柯，其貌不揚，自我調侃不相信那些美女真心願意給他生孩子，卻人格魅力十足，幽默風趣，紅顏知己頗多。富二代謝宏祖，家財萬貫，但面對強勢的母親，永遠不能選擇自己的想要的人生…

無疑，女性題材劇藉以群像式的手法，可以通過有限的篇幅，以獲取更大範圍觀眾的共鳴。但太多家庭倫理和言情的橋段，多少稀釋了「友情」這一核心主題。並且隨著劇情往後，也慢慢出現一些顯假的橋段。比如鎖鎖為了多賺一點錢，不惜冒險得罪老闆的朋友，險些被開除。要說現實中哪有普通員工敢這麼傻的。恐怕也就劇中人才能仗著主角光環如此冒失。

神態方面，放兩張動圖，對比劇中飾演奶奶的國家一級演員吳彥姝，就能看出差距了。（《流金歲月》截圖）

神態方面，放兩張動圖，對比劇中飾演奶奶的國家一級演員吳彥姝，就能看出差距了。（《流金歲月》截圖）

又比如劉詩詩的演技，恐怕有待加強了。多場戲同款表情，表情神態一板一眼，不夠自然。神態方面，放兩張動圖，對比劇中飾演奶奶的國家一級演員吳彥姝，就能看出差距了。

說起來，這不是亦舒的小說第一次影視化。而之前的改編，幾乎談不上有哪部特別出彩。就《流金歲月》的原著而言，它最動人的地方，在於給我們展示了兩個女性間彌足珍貴的女性情誼。書中寫：我成功，她不嫉妒；我萎靡，她不輕視。人生得一知己足矣。沒有閨蜜為了男人互撕。沒有女主角最終只能靠男性來拯救。有的是女性的成長與獨立。而這部劇想要的還是太多，但不淪為閨蜜搶男人的爛俗劇，希望是這劇的底線。

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