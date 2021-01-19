《Sweet Home》李施昤現實中住豪華大宅　現代簡約裝潢空間感十足

現年38歲的韓國女演員李施昤（前譯：李詩英或李是英）近期因主演的Netflix原創驚慄劇《Sweet Home》大受歡迎而事業再創高峰，日前她擔任綜藝節目《全知干預視角》的嘉賓，並於節目公開她一家三口所住的豪華大宅而成為話題。

李施昤因主演的Netflix原創驚慄劇《Sweet Home》大受歡迎而事業再創高峰。（《Sweet Home》劇照）

李施昤在節目中帶經理人回家中作客，一打開門玄關位置已經見到相當闊落，穿過長長的走廊就見到現代式簡約裝潢的大客廳，由於全屋270度都有窗戶讓光線入屋，再加上有不少雲石牆、地板和枱面，因此望落全屋更加有空間感，亦顯得甚有品味。

李施昤在節目中公開豪宅內部。（《全知干預視角》影片截圖）

李施昤的經理人來家中作客。（《全知干預視角》影片截圖）

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另外，她和企業家老公所生的兒子正允亦第一次公開亮相，快3歲的他眼仔碌碌相當精靈，連頭腦亦非常好懂得不少詞彙：「因為他喜歡看書，所以說話比較快！」

李施昤的兒子正允首度於節目露面。（《全知干預視角》影片截圖）

李施昤於2017年與韓國知名餐飲企業家代表趙承賢結婚。（網上圖片）

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