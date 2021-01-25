【WandaVision】伊莉莎伯奧遜浮誇表情極搶眼　網民Cap圖整表情包

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-01-25 18:45

由伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）及保羅比特尼（Paul Bettany）主演的Marvel迷你劇《WandaVision》來到第三集，劇情走向依舊是粉絲的討論重點。然而除了劇情外，有影迷還指出，「紅女巫」伊莉莎伯奧遜的誇張表情，都搶走不少風頭，甚至有粉絲坦言，Marvel Studios在之前的電影埋沒了伊莉莎伯奧遜的演技。

《WandaVision》成為Marvel電影宇宙第四階段的第一蚒作品。（《WandaVision》劇照）

《WandaVision》的背景設定在《復仇者聯盟4：終局之戰》事件之後，紅女巫及幻視隱藏各自的超能力，在Westview小鎮過着理想的鄉村生活。然而影迷在首集結尾時得悉，原來紅女巫及幻視的生活遭一個神秘組織監視，而相信這個神秘組織就是天劍局。皆因當紅女巫見到天劍局的標誌時，就會顯得不知所措，還會利用她的超能力驅趕敵人。雖然目前仍未知道天劍局為何監視紅女巫，但相信好快就會交代原因。

每當紅女巫見到與天劍局有關的事業，都會忍不住使用超能力。（《WandaVision》劇照）

除了引人入勝的劇情外，伊莉莎伯奧遜的演出也讓影迷眼前一亮，坦言她極浮誇的表情非常搶眼，成為劇集另一焦點，更稱Marvel Studios在之前的電影埋沒了伊莉莎伯奧遜的演技。沒想到影迷在討論劇情時，也順手為伊莉莎伯奧遜做了一個表情包。點擊下圖即睇伊莉莎伯奧遜在《WandaVision》的演出！！！

「紅女巫」伊莉莎伯奧遜浮誇表情極搶眼，更獲網民力讚。（網上圖片）