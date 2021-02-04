36歲綾瀨遙Keep Fit從不刻意節食　公開最愛食物雪櫃常備超邪惡

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-04 09:00

日本女星綾瀨遙主演新劇《天國與地獄》掀起話題並創下漂亮收視數字！她出道20年，被媒體譽為最強的「36歲女星」其中之一，無論演什麼角色都能發會百分之百的演技，上綜藝節目的自然更常常成為網友熱烈討論的話題，睽違兩年半再度主演日劇，與高橋一生的「靈魂互換」不但衝出高收視率，為她的20週年錦上添花，突破「可愛」界線，讓許多觀眾見識綾瀨遙的高超演技。

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雖然後進新秀不斷，綾瀨遙以演技、親和力維持地位屹立不搖，各種類型題材都難不倒她。日前接受時尚雜誌訪問，透露自己不會刻意節食，會順著身體的節奏用餐，所以無論「一日三餐」又或是「每日一餐」都可以，只要能取得平衡就好，此外偶而會下廚的她，表示會看當下喜歡吃什麼，但不會去管數量跟熱量，唯一講究的就是油跟調味料。

體態總是呈現完美狀態的綾瀨遙，笑說：「如果肚子餓的話會看心情選擇食物，但雪櫃一定要有的東西就是雪糕。」她強調即使餓過龍也不會暴食，而屋企人種的蔬菜也是其重要營養來源，椰菜、芫茜常常成為她餐桌上如沙律等重要食材。

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