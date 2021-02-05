40億千金主播黃婉恩豪住私家醫院單人房：醫生話我兩個月行唔到路

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-02-05 12:00

應屆落選港姐黃婉恩（Yancy）早前在Instagram分享踩單車享受大自然的照片，卻樂極生悲不慎炒車令右腳斷韌帶，她今日（4日）在Instagram報平安表示已經成功做完手術，不過就要兩個月帶住石膏無辦法走路。

黃婉恩（Yancy）早前在Instagram分享踩單車享受大自然的照片，卻樂極生悲不慎炒車令右腳斷韌帶。（Instagram：@yancy）

Yancy接受《香港01》訪問時透露，現時自己一個人住在私家醫院內的半私家病房，並透露手術於一個半鐘頭內完成：「成個手術係將成條筋聯番起一齊所以不需要螺絲，傷口有大概1至1.5吋大，暫時都未知（有冇疤痕）因為打咗石膏。我都擔心，不過我都預咗佢會有（疤痕）㗎啦，因為左腳已經斷過一次，同埋個疤痕都幾大，同埋好深。」她笑言在私家醫院可以盡快做手術，所以「價錢方面一定唔會平得去邊」，不過她認為好的醫生幫忙醫好自己的腳比較重要，價錢較貴都要畀，預計明天就可以出院。

Yancy透露現時自己一個人住在私家醫院內的半私家病房。（Instagram：@yancy）

Yancy表示自己的左腳以前斷過韌帶做過手術，所以留下明顯疤痕。（葉志明攝）

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Yancy表示自己剛剛加入TVB做了娛樂新聞台主持約一個月就要突然停工而大受影響，但她承諾會在這段時間勤力做物理治療兼休養，並爭取在這段沒有工作的時間增加自己知識和才藝，例如唱歌、學廣東話和普通話等：「我希望可以有多啲機會試吓唔同嘅嘢，好似拍下劇或者拍旅遊節目，因為我自己都好為食㗎，如果可以為咗娛樂同埋工作一齊做，就最好啦。」

Yancy早前辭去銀行工，加入TVB。（Instagram：@yancy）

自Yancy於選港姐起已經有不少報道指她家境雄厚唔憂做，因此猜測她加入TVB只是為興趣而非為生計。她坦言其實自己並非在富裕家庭中長大，純粹是傳媒誤會：「如果我有幾十億身家就好啦！我只是一個好幸福嘅女孩，有屋企人嘅支持同包容，再加上身邊啲人給我一個好美好嘅生活，事實係我媽媽一手，一直陪養我長大。」

有不少報道指Yancy家底雄厚，不如過她否認自己在富裕家庭中長大。（Instagram：@yancy）

她透露自己一家五口都在英國，現時自己在香港一個人租地方住：「我香港都有親人嘅，我婆婆同埋一個阿姨都好照顧我㗎，成日都會煮好嘢畀我食，過年都會同佢地一齊過！」Yancy亦表示自己貿貿然轉行做幕前雖然一開始比較吃力，亦可能人工較以前低，但暫時沒有太大的經濟壓力：「錢方面，我媽媽喺英國做生意，每個月都會問我夠唔夠錢。不過我唔想麻煩到佢，我自己之前喺銀行做儲咗啲錢，唔係好多亦都唔係太少，不過足夠日常生活嘅。」

Yancy一家五口都在英國生活，自己現時一個人在香港租屋住。（Instagram：@yancy）

Yancy透露有與男友研究如何投資買股票「錢搵錢」：「我男朋友都係同我一齊學緊，股票對我哋來講唔係炒，因為我係了解清楚同睇好時機先去買嘅，投資一定有升有跌，但係最緊要唔好蝕錢啦！」

Yancy現正與何君堯的姪仔Bosco拍拖，兩人亦有一齊學投資買股票「錢搵錢」。（Instagram：@boscojyho）

她亦補充道「萬事起頭難」，但自己一定會堅持做落去：「我唔相信任何野係容易嘅，經濟都係一個問題，有時就要見步行步，當諗得太多就失去了機會。與其用啲時間去擔心，我寧願去實踐我嘅願望。不管是身體方面或者經濟能力，我一個人做嘅嘢係有限的，所以我好感謝我屋企人同埋身邊啲朋友俾我咁大個支持同力量讓我行呢條咁困難嘅路程！」

最後，她坦言因為參選港姐而被冠上「何君堯姪仔女友」的稱號，但並非直接親屬：「我男朋友同何君堯雖然係有血緣關係，但不是直接親屬。我想藉住呢段時間講，我非常感謝我男朋友嘅屋企人給我非常充足嘅愛同照顧。當你一個人移民去另外一個國家，人生路不熟，有好多野都好驚。好彩我婆婆同阿姨喺度因為有佢哋嘅支持，我有好多嘢都可以大膽、安心咁行落去。」

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