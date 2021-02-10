囝囝女女730｜Lokman盼MIRROR一齊拍喜劇　沈殷怡牛年勁發福？

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-02-10 17:30

ViuTV王牌節目《全民造星III》人氣高企，參賽者血淚交織的熱血畫面感動全港市民；有見及此，ViuTV特推出以《全民造星III》參賽者為演出骨幹的綜藝節目《囝囝女女730》。節目逢星期一至五晚上7時30分播映，每晚將有不同主持陣容，配合連場歌舞比拼及八卦趣聞吹水等，炮製青春活力的綜藝節目新時段！牛年將至，一眾《囝囝女女730》主持Lokman、Tiger、Alton、Frankie@MIRROR、沈殷怡與岑日珈，日前親赴海港城拍攝《財神到》MV，精彩片段將於年初一（12日）晚播出。

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拍攝當天，現場有多條金龍醒獅坐陣，眾主持載歌載舞，向觀眾傳遞新春喜慶。MIRROR四位成員均認為舞龍舞獅的場面非常震撼，而Tiger則是首次參與舞龍舞獅的拍攝，他指「好尊重舞龍舞獅嘅師傅，喺大熱天時拎住獅頭真係好辛苦」。 至於今年新年如何度過，Alton表示自己是家中的「食物機器」，每年新年都會「瘋狂食蘿蔔糕、芋頭糕」；沈殷怡（Shirley）則表示：「今年工作太忙，少了陪在他們身邊。陪伴是最好的禮物。」對於希望牛年有什麼突破，MIRROR隊長Lokman就表示：「希望MIRROR可以12個有機會一齊參與一套喜劇。」

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