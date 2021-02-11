燕雲台︱韓德讓獲賜姓耶律有兩個契丹名　6個皇族做繼子真心威水

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-02-11 20:25

由唐嫣、佘詩曼、竇驍等主演的內地劇集《燕雲台》在翡翠台播到結局篇，隨着劇情的進展韓德讓（竇驍飾）在朝中的權力已經達至巔峰，甚至主上耶律隆緒（葉禾飾）都要稱呼他為「尚父」。不過，歷史上的韓德讓比劇集呈現出來更加威水，除了獲賜「耶律」姓，死後還能葬在皇陵墓地裏面，成為了許多的「唯一」。

韓德讓因為「高梁河之戰」聲名大噪 。（《燕雲台》微博圖片）

有收看《燕雲台》的觀眾都知道，韓德讓為遼國出生入死，特別死守於南京幽都府抗擊北宋入侵的一仗讓他聲名大噪，是為「高梁河之戰」。其後韓德讓就獲得蕭燕燕的加許，進而受封為南院樞密使，是漢人臣子中權力最大的一位。隨後因為多次戰功讓他進入遼國的政治核心，封為楚王後兼北院樞密使，完全集遼、漢軍權於一身，絕對是一人之下萬人之上的地位。

由於韓德讓幫助蕭燕燕母子許多，已經封王拜相的他之後更獲蕭燕燕賜名為「德昌」，後因為一場「澶淵之盟」遼國同北宋訂立和約，兩國人民休養生息，更速進了遼國漢化。因為是次和約順利簽訂韓德讓有不少功勞，蕭燕燕更進一步重賞她，賜給其皇族姓「耶律」，所以他也叫耶律德昌，成為了遼國的貴族。

韓德讓擁有兩個耶律姓名。（《燕雲台》微博圖片）

除了名叫耶律德昌之外，他還有一個名叫「耶律隆運」，是蕭燕燕的兒子遼聖宗耶律隆緒所賜予的。看似能獲主上賜名是一大榮譽，不過從名字去看「隆運」同「隆緒」的名是差不多，好明顯遼聖宗將韓德讓的輩份拉低了，等同與自己同輩份。所以有史料就分析指出，遼聖宗其實是非常反感母親同韓德讓的私情，所以待母親死後就賜予此名字，不想他們再有任何親密關係。因為遼聖宗為人受中原文化影響極深，他愛讀《貞觀政要》明白到寡婦守節的道理，所以他這個舉動才引起大家有如此推測。

耶律隆緒在母親死後就賜韓德讓名為「耶律隆運」。（影片截圖）

雖然獲賜耶律隆運看作有警告的意味，但韓德讓的權力依舊沒有改變，遼聖宗還是非常尊重他，即便他死後更獲安排舉行國葬，安葬在蕭燕燕的陵墓旁邊，讓他成唯一一位葬在遼國皇陵中的漢人臣子。另外，因為韓德讓沒有子嗣，耶律皇族先後有6名皇室成員過繼給韓德讓，包括耶律弘禮、敖盧斡、捷不也、耶律弘仁﹑耶律宗業、耶律宗范好讓有後人為他進行祭祀，而這一種情況亦罕見。

韓德讓的墓門。（網上圖片）