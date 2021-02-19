曾志偉只靠樣不回內地仍穩袋4800萬　吸金力仍不及陳小春甄子丹

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-02-19 08:00

曾志偉近年在內地發展得順風順水，最近選擇高調回TVB擔任高層，會否因此放棄內地市場引起外界關注。事實上，曾志偉就算人不在內地，身處香港依然能夠輕鬆賺人仔，靠的就是他的一張臉。

曾志偉近日高調宣布回TVB擔任高層。（資料圖片）

去年因疫情影響，各個行業都景氣不佳，不少電視劇和電影都要停拍的情況下，想拍廣告更是難上加難，因此不少廠商都買下藝人的肖像權落廣告，比起廣告代言費用便宜了不少之餘，藝人亦不需要勞師動眾，輕輕鬆鬆就能賺錢，這種雙贏的代言方法在內地變得相當普遍。

曾志偉近日已經授權了自己的肖像給40間廠商，包括線上遊戲、家庭用品、沐浴產品、建築工程等等。（網上圖片）

據台灣傳媒報道，曾志偉近日在內地直播平台拍賣中吸引過1000萬名觀眾收看，創下了1400萬人民幣的銷售額，因此吸引不少廠商，單單是近期曾志偉已經授權了自己的肖像給40間廠商，包括線上遊戲、家庭用品、沐浴產品、建築工程等等，平均一個肖像授權就能賺取大約100萬人民幣（約120萬港元），40個就能輕鬆袋走4800萬港元！

曾志偉於四年前曾經被內地廠商盜用肖像。（微博：@曾志偉獎門人）

（微博：@曾志偉獎門人）

除了曾志偉之外，在內地人氣高企的陳小春和甄子丹亦成為不少內地廠商的代言目標，據悉陳小春的肖像授權費高達300萬人民幣（約360萬港元），國際影星級別的甄子丹更叫價高達580萬人民幣（約690萬港元）。

陳小春自從拍完《爸爸去哪兒》之後，在內地人氣甚高。（網上圖片）

甄子丹的肖像權高達580萬人民幣（約690萬港元）。（網上圖片）

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