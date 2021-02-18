狂舞派3｜MIRROR獲過百粉絲苦候　姜濤戴太陽眼鏡現身Ian人氣不減

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-02-18 22:55

電影《狂舞派3》於周四（18日）舉行首映禮，不少名人嘉賓出席活動，當中的「風頭躉」必然是MIRROR和ERROR，除了MIRROR隊長Lokman（楊樂文）有份拍電影外，其他成員雖然不是活動的主角，但人氣超強。活動於6點才開始，5點半時高先電影院門口已逼滿人，有粉絲和圍觀的途人，現場所見有近百人。

MIRROR和ERROR到場支持Lokman。（梁碧玲攝）

MIRROR和ERROR的成員也相當「識做」，企定定給傳媒和粉絲影相。出席的只有兩個組合的部分成員，MIRROR有Ian（陳卓賢）、姜濤、Frankie（陳瑞輝）、Anson Kong（江𤒹生）、Alton（王智德）、Tiger（邱傲然）、Jer（柳應廷）、Stanley（邱士縉）、Jeremy（李駿傑），當然還有拍《狂舞派3》Lokman，而ERROR就只有193（郭嘉駿）和阿Dee（何啟華）現身活動，而人氣王姜濤就少有地戴上了太陽眼鏡。粉絲不時在MIRROR和ERROR拍照時大叫偶像的名稱，當中以大叫Ian和姜濤的粉絲最大聲，看來Ian的人氣未有被一大堆緋聞影響。不過當時場面混亂，行人路擠到水洩不通，甚至逼出車路，甚為危險。直至7時多，門口依然等滿了大批人在等待，不過就未知是否等候MIRROR和ERROR還是活動的其他嘉賓，事關他們都收起了應援物品。

點擊下圖逐格看當日的場面︰

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還有當日其他有趣畫面︰

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同場加映，情人節活動的照片︰