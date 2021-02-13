專訪｜姜濤剖白與父親關係　姜爸為人低調︰佢話冇乜事唔好提佢

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-02-13 12:30

姜濤與Lokman（楊樂文），一個是隊中的人氣王、一個是MIRROR的隊長，二人從2018年《全民造星》開始，由比賽對手慢慢成為戰友，緣份也從那時開始。那時候，誰都沒有想過一個電視節目，可以帶這群小伙子走得這麼遠，也沒有人知道他們可以為演藝圈注入這麼多的新力量。 Lokman比姜濤剛好年長十年，擔當着大哥哥的角色，訪問中，有什麼姜濤不會答的問題，他都會幫手「擋刀」，有一種不用說出口的默契。MIRROR出道踏入第三個年頭，常說「職場如戰場」，那踏入娛圈相信更加催人成長，得到的除了有兄弟情外，Lokman不違言說︰「個人成熟咗」，而姜濤由衷的說︰「希望可以留喺呢行耐啲。」 攝影：梁碧玲 短片︰葉志明 剪接︰吳宇峰 服裝：initial Fashion

31歲的Lokman和21歲的姜濤，感覺似兩兄弟，Lokman總是會照顧着他。（梁碧玲攝）

素人出身，在娛圈浸過兩年，MIRROR的改變在「鏡粉」眼中都看得清清楚楚，甚至連對他們沒有認識的觀眾，也因他們在剛過去的「叱咤」中得到了媒體及網上極高度的聚焦而認識他們，上YouTube重看他們當晚跳唱《IGNITED》的表演，發現他們「十二人如一體」整齊俐落的踏台聲，不難想像背後下過的苦功。常說︰「觀眾的眼睛是雪亮的」，努力過也是會有人看到的，除了表演上的進步，姜濤直言兩年多來的壓力很多，不開心的情緒也有過很多，但他說︰「可以將自己最鍾意嘅事情去成為一個工作，呢件本身係一件好值得開心嘅事。」而一向給人感覺細心、懂照顧人的Lokman直言為人更成熟了，「因為隊長就要擔起一啲事去做」，要兼顧到更多不同的方方面面。

MIRROR的十二子中，鎂光燈大多會集中在最多粉絲的成員中，姜濤是其一，也是最快有Solo歌的其中之一人，Lokman直言︰「Solo嘅話，我自問都唔係用唱歌去打天下。」他比較喜歡演戲，代表作是電影《狂舞派》系列，他笑言︰「希望可以喺嗰方面搶返佢哋風頭！」（梁碧玲攝）

事業是自己選擇的，不過入了行，家人連帶也成為了被關注的對象，姜濤在去年年尾親自在IG交代爸爸中風的消息，是他第一次介紹爸爸和公開他的樣子。說到家人，訪問時話不多的姜濤卻願意講多一點。父愛跟母愛不同，大多父親總是選擇以內斂的方式愛錫子女，姜爸爸也不例外。姜濤說︰「我同爸爸嘅關係其實由細到大都唔係話好好嘅，因為細個黐阿媽多啲嘅，而阿媽同阿爸係咁嗌交，咁我就喺嗌交嘅過程幫我阿媽，就鬧埋阿爸。不過其實大個我都愈嚟愈頂唔順我阿媽個性格，開始理解我阿爸點解會嗌咁多年。」說到底，原來是因為生活習慣而爭吵，姜媽媽有潔癖，而姜爸爸就較隨意，而且父親為人低調，「從來都唔希望我提及佢」，他又說︰「佢話冇乜事都唔好提啦，提你阿媽得啦，阿媽都係比較鍾意攞彩。」

姜濤除夕IG透露父親中風入院：以後你就好好休息，錢我來賺！

不過父親也不曾反對過姜濤入行，他說︰「佢從來都唔反對我做好多嘢，其實我屋企都係好放養我，所以成績咁差。」說罷他自己哈哈大笑。不過這樣的嚴父通常也會口不對心，只是沒有把愛宣之以口，所以原來他也有到場看過姜濤表演，「不過大家唔知佢係我阿爸，而家就知啦，哈哈！」

父母經常爭吵，姜濤作為獨子，夾在中間，不過他表示長大後，尤其是入行後，想令家人過更好的生活，可能因此大家的關係改善了。（梁碧玲攝）

工作時間不定時，早出晚歸，Lokman也直言跟家人見面不多，看到父母年紀愈來愈大，他坦言︰「錢就盡量畀啦，畀到就畀。有陣時好老土嘅，見到佢哋啲皺紋多咗少少，其實你都會……（覺得）都係要再孝順啲啦，同埋有陣時出得街多，係會feel到佢哋唔開心嘅，盡辦法陪伴。」一旁的姜濤又突然爆出一句︰「都係嗰句啦，當屋企係酒店啊？成日講呢句！哈哈。」遇到要工幹時更會想家，姜濤去年到台灣拍劇，留了好一段時間，一開頭他覺得很自由，不會被路人認出，「但係時間過咗一半就已經開始覺得，當然阿爸阿媽固然掛住，但係更加掛住香港呢個地方，因為始終覺得嗰邊唔係我土生土長嘅地方，唔係屬於一個我嘅地方，朋友、屋企都唔喺嗰邊，係好掛住呢個地方」。

被問到如果不做藝人會做什麼？姜濤指自己會做體育老師，因為自己是讀這科，又喜歡小朋友。Lokman就表示會繼續跳舞和做幕後工作。 （梁碧玲攝）

Lokman自《全民造星》開始已公開跟女友的戀情，女朋友也有接受製作組邀請，上節目分享，Lokman不怕粉絲呷醋，他說︰「我唔知係大膽定咩呢，我出街都正常情侶咁樣㗎，都係拖吓手啊，搭電梯都會攬住啊！」更經常被人家撞到，不過他也沒有忌諱，如此大方，女友應該會很放心。至於一直也沒有戀愛的姜濤，在一旁嘆氣說︰「我都好想當年佢（製作組）問到我（如果）有，我可以介紹」，對啊，如果有，可能當年就不會有「處男論」一事，弄得經常有被傳媒問到的尷尬場面出現。

Lokman跟女友感情穩定，非常甜蜜。（Instagram@llokmann）

如果真的拍拖，又會不會公開？姜濤就變得認真起來︰「睇情況，未必，我諗藝人公開每一件事都要諗清楚，連帶有好多連鎖反應都唔知自己係咪可以handle到，仲有成個公司喺後面㗎嘛」，換句話說，他會否已有拍拖？Lokman立即搶答道︰「冇啦佢咁忙而家！」姜濤指自己連心儀對象也未有，「我連只差一點點鍾意都未有」，他表示︰「可能有警戒心，可能我覺得自己而家呢個狀態都未必適合。」而且他笑說經理人花姐經常望實，所以和異性都會保持距離。

姜濤笑言在台灣的日子最自由是可以穿拖鞋出街，非常搞笑。（梁碧玲攝）

姜濤和Lokman在答問題時話不算多，可能因為始終是在鏡頭前的關係，不過一有輕鬆的話題，二人就會不期然「搞爛gag」，Lokman講到「特登」二字，姜濤順勢哼了一句兄弟Anson Kong的《特登》，非常搞笑。這些棱角和細節，或者就是使他們跟其他老練又或是出道已久的藝人不同的地方，卻又會令人感受到他們的真實，就如姜濤在「叱咤」台上得獎後一句︰「嘩，要唱歌？」一樣，足以教人感受到他隨時會嚇你一跳的純真。

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