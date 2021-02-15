奉俊昊忙為《上流寄生族》續集寫劇本？　自爆目前已完成其中一份

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-02-15 20:00

由南韓導演奉俊昊執導的《上流寄生族》，橫掃第92屆奧斯卡頒獎禮，更創造歷史，成為首部奪得奧斯卡最佳電影的亞洲電影兼非英語電影。之後HBO宣布將開拍《上流寄生族》劇集，導演奉俊昊將會成為劇集監製之一。近日，奉俊昊接受外媒訪問時表示，原來他正籌備《上流寄生族》的續集劇本。

《上流寄生族》當年在第92屆奧斯卡頒獎禮上創造歷史。（《上流寄生族》劇照）

南韓導演奉俊昊早前接受《神探白朗：福比利大宅謀殺案》導演Rian Johnson的訪問，談到他的新發展。前者表示在去年忙著撰寫兩部電影的劇本，而其中一份已經完成：「我撰寫這兩篇劇本，感覺我的腦要裂開兩邊一樣，然而我在上星期完成了其中一份劇本。」唯導演沒有透露他完成了哪一份劇本。

南韓導演奉俊昊正撰寫兩份關於《上流寄生族》後續的故事。（Getty Images）

這兩份被指是《上流寄生族》續集的劇本，一份是韓文，而另一份則是英文，但目前未知導演完成的是哪個版本：「韓國電影發生在首爾，而且具有獨特的恐怖及動作元素。」他續指出：「外界很難定義電影的類別，我的英語項目是一部戲劇電影，根據2016年發生的真人真事改編，（電影類別）往往要待劇本完成才知道，但故事一半發生在英國，一半發生在美國。」