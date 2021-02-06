勝利號｜宋仲基做太空垃圾佬　離婚後首角色︰自暴自棄好似自己

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-02-06 13:30

香港宏寰文化傳播有限公司有份投資的韓國電影《勝利號》延期又延期，終於在5號Netflix上架，《勝利號》由宋仲基、金泰璃、陳善圭主演，柳海真獻聲演出，該片為韓國首部太空為主題的大片，早前播出預告後，已引起觀眾高度關注，大讚太空特效媲美荷里活製作！

《勝利號》於5日在Netflix上架。（《勝利號》劇照）

《勝利號》的故事背景設定在2092年，那時地球已成為一個無法讓人居住的星球，一間外國大型公司UTS在火星建造出另一個「地球」，不過只能為選定的5%公民可以進內，否則就要繼續留在荒涼的地球上，亦或像一眾主角一樣成為太空工作者。

太空工作者是在宇宙中打撈值錢的太空垃圾變賣，所以大家都係大空垃圾佬，不過眾人在偶然之下發現一名小女孩，得知她卻是被宇宙警察通緝的大規模殺傷性武器機器人，四人決定以她換取200萬美元（約1556萬港元）贖金，然而在過程中發掘出更多驚天動地的秘密。

宋仲基自言角色跟自己的內心十分相似。（《勝利號》劇照）

宋仲基：角色自暴自棄好似自己

日前宋仲基在記者會上談到自己的角色泰浩：「覺得他就是一個自暴自棄的角色，一邊想着他的一切生活都陷入谷底，一邊開始了拍攝，實際上宋仲基的內心狀態跟泰浩很相似。」有指當時宋仲基拍攝《勝利號》正是剛好爆出跟前妻宋慧喬離婚時，令人不禁聯想起他當時離婚的心境。

《勝利號》的故事早在10年前已經開始編寫。（《勝利號》劇照）

故事早10年前開始編寫

宋仲基表示10年前已聽過導演提及《勝利號》的故事，相隔10年後再次接到出演電影的提案依然感到相當有創意且震撼，首次睇劇本更覺得自己好似小孩子一樣興奮。導演趙成熙10年跟朋友談論了太空垃圾的危險，所以開始了「太空旅行者收集太空垃圾的想法，以及快速移動的碎片會增長並導致太空碰撞」的想法，最終將這些問題一一拍成畫面俾觀眾睇。

宋仲基跟囡囡的親情線都好睇。（《勝利號》影片擷圖）

宋仲基變太空垃圾佬 背後有洋蔥

現實中宋仲基跟宋慧喬未有兒女，但在戲內他滿有父愛地照顧外來的小女孩以及收養的女兒，這一條親情線毫不突兀之餘，更能鞏固他個性突出的鮮明形象，同樣地會令人睇到眼濕濕。雖然他是個為了錢而不顧一切的人，但背後他為何那麼需要錢？要錢來做甚麼？背後大有洋蔥，這部分就留待觀眾自己拆解。

金泰璃化身霸氣船長。（《勝利號》影片擷圖）

畫面特效出色

的確《勝利號》很多的畫面、特效上都做得十分細緻及出色，無疑會是韓國首部十分成功的太空片。加上由4人駕駛的「勝利號」經常都要在太空垃圾堆中穿梭，畫面呈現出的太空十分有氣勢及宏偉，一點都不會讓人覺得生硬和好假。

+ 8 + 8 + 8

Richard Armitage再做反派。（《勝利號》影片擷圖）

戲中反派Richard Armitage曾出演《美國隊長》

《勝利號》中除了一眾主演，基本上都是外國人，當中反派Richard Armitage更曾出演過Marvel電影《美國隊長》，戲中他飾演九頭蛇（Hydra）的人，當美國隊長注射超能力血清時混入了實驗室，後來想偷注射劑被發現，美國隊長更狂追住佢唔放！