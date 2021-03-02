Spotify攻韓國市場疑辣㷫Kakao M　IU泫雅變受害者數千KPOP歌下架

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-03-02 16:05

眾所周知MelOn Music是韓國最大的串流音樂平台，即使有Genie、Naver Music和Bugs等串流平台競爭之下仍然獨佔市場，幾乎每個韓國人都用它來聽音樂。不過自從全球最大的串流音樂服務商Spotify於上月正式進軍韓國市場之後，已經吸引了不少人「轉app」聽歌取得巨大的成功，然而Spotify的加入卻因為影響了MelOn Music的收益已辣㷫了韓國唱片製作發行公司Kakao M（前身為LOEN娛樂），因而產生版權糾紛。昨日（1日）Kakao M與Spotify的合約到期，決定將過去所發行的KPOP歌曲全數從Spotify下架，引起全球KPOP粉絲一片哀嚎。

Kakao M與Spotify的合約於昨日（1日）到期，決定將過去所發行的KPOP歌曲全數從Spotify下架，引起全球KPOP粉絲一片哀嚎。（網上圖片）

據韓國傳媒報道，Kakao M的相關人士表示「收到了2月28日合約到期的通知，我們申請了國外合約更新的要求，但Spotify的政策是必須同時進行國內外的合約，因此現在國外合約已經到期。」而Spotify方面則反駁指已經與Kakao M進行了一年半時間的協商，並表示國外版權授權的合約與韓國服務上市無關。」

網民估計MelOn Music會繼續在韓國壟斷。（網上圖片）

事實上，MelOn Music正正就是Kakao M的旗下的串流音樂平台，不少網民推斷指Kakao M之所以將歌曲從Spotify下架是為了繼續壟斷市場或削弱Spotify在韓國的競爭力，然而這兩間公司談判破裂的後果卻要由歌手和歌迷承擔，IU、泫雅、ZICO、MAMAMOO、BEAST及CNBLUE等不少極高人氣的歌手都受到影響，因此引起全球歌迷的極大迴響。

原版海報公開後，粉絲出動改圖技術讓IU變身公主。（EDAM娛樂）

「音源強盜」IU大部分音樂作品都已從Spotify下架。（Spotify圖片）

樂團Epik High成員Tablo在Twitter發文宣布因為KAKAO M和Spotify的意見分歧導致新專輯《 Epik High Is Here》無法在全球發行，並慨嘆表示：「不管是誰的錯，為什麼商家將貪婪考量於藝術之上時，往往都是藝人和粉絲受苦？（Regardless of who is at fault, why is it always the artists and the fans that suffer when businesses place greed over art?）」

Epik High成員Tablo在Twitter發文慨歎藝人和粉絲總是因為商業決定而受苦。（Twitter：@blobyblo）

歌曲被下架的歌手包括IU、Ailee、宣美、ZICO、BEAST、HIGHLIGHT、THE BOYZ、CNBLUE、NU'EST、4minute、SISTARS、EVENTEEN、TIGER JK、尹未來、Epik High、GFRIEND、PAUL KIM、VIXX、DREAMCATCHER、ASTRO、Lovelyz、許閣、PUNCHNELLO、LOCO、Brave Girls、鄭基高、Groovy Room、、白娥娟、Giriboy、金聖圭、MAMAMOO、孝琳、Code Kunst和Jannabi等等，涉及的歌曲音源至少都有數百至數千首。