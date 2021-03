Spotify攻韓國市場疑辣㷫Kakao M　IU泫雅變受害者數千KPOP歌下架

撰文: 趙允琳 最後更新日期: 2021-03-02 16:05

眾所周知MelOn Music是韓國最大的串流音樂平台,即使有Genie、Naver Music和Bugs等串流平台競爭之下仍然獨佔市場,幾乎每個韓國人都用它來聽音樂。不過自從全球最大的串流音樂服務商Spotify於上月正式進軍韓國市場之後,已經吸引了不少人「轉app」聽歌取得巨大的成功,然而Spotify的加入卻因為影響了MelOn Music的收益已辣㷫了韓國唱片製作發行公司Kakao M(前身為LOEN娛樂),因而產生版權糾紛。昨日(1日)Kakao M與Spotify的合約到期,決定將過去所發行的KPOP歌曲全數從Spotify下架,引起全球KPOP粉絲一片哀嚎。

Kakao M與Spotify的合約於昨日(1日)到期,決定將過去所發行的KPOP歌曲全數從Spotify下架,引起全球KPOP粉絲一片哀嚎。(網上圖片)

據韓國傳媒報道,Kakao M的相關人士表示「收到了2月28日合約到期的通知,我們申請了國外合約更新的要求,但Spotify的政策是必須同時進行國內外的合約,因此現在國外合約已經到期。」而Spotify方面則反駁指已經與Kakao M進行了一年半時間的協商,並表示國外版權授權的合約與韓國服務上市無關。」

網民估計MelOn Music會繼續在韓國壟斷。(網上圖片)

事實上,MelOn Music正正就是Kakao M的旗下的串流音樂平台,不少網民推斷指Kakao M之所以將歌曲從Spotify下架是為了繼續壟斷市場或削弱Spotify在韓國的競爭力,然而這兩間公司談判破裂的後果卻要由歌手和歌迷承擔,IU、泫雅、ZICO、MAMAMOO、BEAST及CNBLUE等不少極高人氣的歌手都受到影響,因此引起全球歌迷的極大迴響。

原版海報公開後,粉絲出動改圖技術讓IU變身公主。(EDAM娛樂)

「音源強盜」IU大部分音樂作品都已從Spotify下架。(Spotify圖片)

樂團Epik High成員Tablo在Twitter發文宣布因為KAKAO M和Spotify的意見分歧導致新專輯《 Epik High Is Here》無法在全球發行,並慨嘆表示:「不管是誰的錯,為什麼商家將貪婪考量於藝術之上時,往往都是藝人和粉絲受苦?(Regardless of who is at fault, why is it always the artists and the fans that suffer when businesses place greed over art?)」

Epik High成員Tablo在Twitter發文慨歎藝人和粉絲總是因為商業決定而受苦。(Twitter:@blobyblo)

歌曲被下架的歌手包括IU、Ailee、宣美、ZICO、BEAST、HIGHLIGHT、THE BOYZ、CNBLUE、NU'EST、4minute、SISTARS、EVENTEEN、TIGER JK、尹未來、Epik High、GFRIEND、PAUL KIM、VIXX、DREAMCATCHER、ASTRO、Lovelyz、許閣、PUNCHNELLO、LOCO、Brave Girls、鄭基高、Groovy Room、、白娥娟、Giriboy、金聖圭、MAMAMOO、孝琳、Code Kunst和Jannabi等等,涉及的歌曲音源至少都有數百至數千首。