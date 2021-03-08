聖荷西謀殺案︱潘燦良讚田蕊妮有才　不抗拒與太太蘇玉華再合作

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-03-08 22:45

潘燦良及田蕊妮等一眾演員今日（8日）為下月舉行13場演出的舞台劇《聖荷西謀殺案》舉行記者會，該作品早於2009年首度公演時已大受歡迎，之後更在香港公演超過27場，如今以全新班底進行第四度公演，潘燦良坦言能成為其中一員相當難得：「10年前睇（舞台劇）已經覺得如果有機會做呢個角色就好喇，之後再見到電影嘅版本，一個演員好多時遇到好嘅劇本或角色就會好恨做！」

潘燦良透露近日正在拍攝ViuTV的劇集《冥冥之中》，拍完就正式投入舞台劇排練。（梁碧玲 攝）

潘燦良過去拿過無數舞台劇獎項，演技實力當然唔話得，但他卻謙虛表示不一定會超越前作：「一個作品唔同人去演，已經有唔同嘅質地同創作，我哋都係忠於劇本，同將劇本嘅元素提煉出嚟，加咗唔同演員本身已經有新嘅創作，再加上班底、舞台設計、導演唔同，相信一定會畀觀眾一個新嘅感受。」他透露現時仍處於圍讀劇本階段未正式開始排練，不過他和田蕊妮已經很積極為人物性格、甚至乎為舞台設計提出意見：「雖然阿田唔一定好似我咁熟悉舞台劇，但大家作為演員都好成熟，好快就可以溝通到，相信好快就可以搵到一齊行嘅感覺！」

聖荷西謀殺案︱田蕊妮再演舞台劇仍緊張 未計劃離港發展：好奢侈

潘燦良（右）與田蕊妮（中）及溫玉茹（左）等一眾演員出席《聖荷西謀殺案》舞台劇記者會。（梁碧玲 攝）

阿田在台上提到自己看潘燦良演戲「由細睇到大」，潘燦良亦笑言自己都一樣：「佢電視作品都好多，早期喺亞視、後期TVB嘅作品我都有睇，所以我都由細睇到佢大！當然我記得佢同我太太（蘇玉華）一齊演嘅《蘭花刼》，相當好嘅演出，早期佢喺亞視演出嘅時候，我見到已經覺得佢好亮眼，演戲好投入認真，後尾先知佢原來係歌唱比賽出身，覺得呢個演員好多才多藝！」

冥冥之中︱監製無綫出身班底橫跨影視劇場界 郭羨妮配潘燦良驚喜

田蕊妮與蘇玉華於2017年合作《蘭花刼》。（TVB）

潘燦良與蘇玉華與於2020年5月入紙登記註冊結婚，結束24年愛情長跑。（資料圖片）

他笑言作為演員能夠與「啱channel」的人一起工作是一件很幸福的事，他認為阿田是其中之一，當然亦少不了太太蘇玉華這位完美的另一半：「好多時都係睇製作單位揾我哋一齊，我哋又唔會好抗拒（一齊合作），睇下未來有咩機會啦，我哋都好開心㗎，可以一齊返工一齊排戲，又帶飯返去一齊食，我好enjoy我哋一齊做嘢！（聽落都好sweet呀！）係呀，哈哈哈！」

潘燦良講起太太蘇玉華就好開心。（梁碧玲 攝）

點擊觀看更多現場精彩圖片：