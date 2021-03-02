Coffee自嘲18歲時腰長腳短上節目被比下去　全靠運動拯救啤梨身形

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-03-02 09:30

現年31歲的Coffee（林芊妤）擁有完美身段，自從轉行做瑜伽導師後事業攀上高峰，YouTube頻道現時已經坐擁130萬名粉絲，不少人都大讚她的影片由淺入深，對於打造好身形非常有效。不過，Coffee的好身材並非得天獨厚，而是經過一番努力和堅持，生過小朋友一樣擁有完美曲線。

Coffee在YouTube拍片教人做瑜伽打造好身材，現時已經坐擁130萬名粉絲，（Instagram：@coffee89921）

Coffee今日（1日）在Instagram上載一張自己18歲時在TVB遊戲節目《耳分高下》擔任「Sing之天使」雪梨的照片，身穿一件黑色格仔制服的她身形未有現時般修長，更有少少五五身形。她坦言上月她的細姑姐跟自己說『你真的用運動改變了自己身形』、『你令我相信運動的威力了』，令她感受很大：「以前我真是典型的腰長腳短，還是標準的啤梨身形，而無論當時怎樣節食減肥也好，上身瘦削但雙腳依然短而壯，再加上臀部闊還有假外胯問題，看起來是完完全全的5:5身。」

Coffee上載自己的身形對比照。（Instagram：@coffee89921）

Coffee以前是典型的腰長腳短身形。（CFP）

她表示自從這些年堅持瑜伽、健身、跑步和爬山等慢慢將運動融入了生活後，完全沒有節食的情況下發現身形比例的確一直慢慢變好，連的心態也慢慢變得健康。

有網民表示Coffee初初出道時外形並不討好，現時對她刮目相看。（Instagram：@coffee89921）

點擊回顧Coffee以前的舊照：

+ 3 + 3 + 3

Coffee亦希望透過自己的例子去鼓勵大家就算不是天生美女，也能夠令自己變得愈來愈美，不要讓借口和懶惰拖累自己：「在這裏和大家約定好，一定要跟你們美到110歲，愛自己的過去，增值自己的未來！#看看我當時身邊的長腿姐姐 #18歲跟31歲的外內改變 #自律自信的女人最美」

Coffee將運動融入生活，不節食一樣可以練出好身材。（Instagram：@coffee89921）

Coffee其實身上好多肌肉。（Instagram：@coffee89921）

Coffee在家中做不少訓練。（Instagram：@coffee89921）

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