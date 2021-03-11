東張西望 | 馮盈盈江嘉敏火藥味濃　疑互相揶揄要求高兼行為不當

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

無綫（TVB）花旦馮盈盈（FYY）和江嘉敏（Kaman）向來火藥味濃。上周二（9日）二人在Instagram上載世紀「破冰」大合照，惟網民認為她們坐得疏離，難掩尷尬；而且FYY在帖文中公開邀請Kaman飲珍珠奶茶，Kaman卻婉拒FYY，並解釋自己生理期到不適合飲凍飲。今日（11/3）兩人現身電視城為共同主持的新節目《解構心機女》宣傳，一齊接受《東張西望》訪問，似乎意圖力證關係緩和，但緊張氣氛卻一觸即發。

即看二人「破冰」帖文：

解構心機女︱與江嘉敏合照各有各P圖　馮盈盈：修圖人人都會做
馮盈盈上載破格性感照「反擊」P圖風波：想知我執樣執得幾重手？
馮盈盈江嘉敏破冰合照各有各P？　一張「原圖」竟然有兩種效果
江嘉敏拒飲珍奶和解「破冰」失敗？　馮盈盈句句有骨：知佢無經驗
馮盈盈江嘉敏姊妹情斷近一年有機會破冰　無綫點名合作探討心機女
馮盈盈入行5年IG宣布回復「自由身」：來到完約離巢的一天！

關於鬧不和傳聞，兩人再次堅稱「真係冇嘢」。談及Kaman婉拒FYY的珍珠奶茶，FYY立即「認錯」，「係我唔夠體貼、唔夠細心，對唔住！冇諗過你生理期到，下次我會準備熱朱古力，咁就大家都啱飲啦！」言談間聽似揶揄Kaman要求高。

Kaman立即反擊，本來不打算這麼快上載照片，但卻被FYY捷足先登，「冇諗到師姐咁快Post咗，我估唔會畀監製鬧啩！」

點擊看完整訪問：

+19
+19
+19

至於節目焦點仍然在兩人友情，Kaman稱：「有主持機會都要多謝大家。大家都覺得我哋有嘢、佢哋不和，所以搞咗個節目畀我哋嚟破冰。」FYY則再度「認錯」，承認自己帖文未有解釋清楚，「大家睇我張相拉落幾行就睇到，Sorry，（我）打錯咗，係走冰先啱。因為從來都冇冰，何來破呢？」

點擊看更多FYY和Kaman靚相：

同場加映：馮盈盈入行5年IG宣布回復「自由身」：來到完約離巢的一天！

+30
+30
+30

點擊下圖觀看精選江嘉敏IG靚相：

+70
+70
+70
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。