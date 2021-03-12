Netflix用家末日？　測試審核「共享帳戶」身份　非同住冇得睇

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近期，美國不少Netflix用戶注意到該串流平台跳出通知訊息，這可能將讓部分觀眾越來越難與他人共享帳戶。

根據《The Streamable》報導指出，Netflix正向部分用戶發出測試訊息，表明若用戶非與帳號擁有者同住在一個屋簷下，必須要自己創立一個帳號才能繼續觀看。為了證明自己的身份，則得透過電子郵件或是簡訊等方式進行驗證，要不然就得自行創立新帳號，開始免費30天的試看。

報導進一步指出，目前這項測試僅在電視裝置上進行。對此，Netflix官方表示這項測試目的在於確保用戶使用帳號的行為，皆為獲得授權許可。

而根據Netflix使用條款中的說明，可看到其實早有明文規定：「Netflix服務及透過Netflix服務所觀賞的任何內容僅供您個人使用，不可作為商業用途，也不得分享予您家庭成員以外的人士」。

不過目前尚未得知 Netflix 如何判定共用帳號符合規定的方式，是否為需要在同一IP位置下也有待觀察。

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【本文由「DramaQueen電視迷」授權轉載。】

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