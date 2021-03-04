靠《屍戰朝鮮》創韓影劇盛世　Netflix成功之道：不給意見只花錢

撰文： 時光網 最後更新日期： 2021-03-04 15:00

「Netflix從不發表任何意見，只給錢。」如此豪橫的「金主爸爸」，放眼全球影視製作方，也只有「內容王者」Netflix敢這般任性，「放羊」管理，只管收成。

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《屍戰朝鮮》編劇金銀姬曾表示︰

Netflix給予了無限的創作自由，在內容和技術方面，根本沒有說過「要怎麼做」。 金銀姬

正是提供了這樣寬鬆自由的創作環境，加上資本的豪爽供應，Netflix不斷輸出了一系列原創爆品以吸引用戶，在韓國的市場佔有也飛速拓展，勢如破竹。

2月25日，Netflix亞洲總監金敏英公佈了2021年在韓的製作計劃，並宣布將投資5億美元，約合5500億韓元（約港幣38億）在韓國內容的製作上。

由宋仲基主演的《勝利號》製作預算高達1.63億港元！按圖即睇精彩劇照︰

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5億美元是什麼概念？2月5日上線Netflix的《勝利號》，預算240億韓元，折合人民幣1.63億，美元2120萬。5億美元，足以製作幾十部這樣超大規模的電影或精緻的劇集。這樣龐大的投入，意味著韓國市場將佔Netflix在亞太地區內容預算（10億美元）的一半，是Netflix近年來最大手筆的海外投資之一，也標誌著Netflix對韓國娛樂產業的進一步投入。

約5200萬人口的韓國市場，為何讓「面向全世界的Netflix」如此重視，成為比日本、澳大利亞等亞洲國家還要受到青睞的「戰略要地」？

進軍韓國市場：《屍戰朝鮮》讓Netflix站穩腳跟

比日本、澳洲、新西蘭晚一年，Netflix於2016年8月進入韓國，起初的市場表現並不理想，消費者還沒有花錢消費內容的習慣，市場反應冷淡。初來乍到的Netflix只能通過「買買買」獲得版權，然後在自己平台傳播的合作模式發展。

然而，起初Netflix與tvN、CJ E&M、JTBC等幾間韓國傳統電視媒體合作時，卻無法獲得內容的首播權，只有當內容在電視台播出一個月後才能在Netflix上架。

2017年，Netflix第一部涉足製作的韓劇《我唯一的情歌》播出，由於對韓國本土內容創作模式掌握的欠缺，遭遇滑鐵盧。（《我唯一的情歌》劇照）

2017年，Netflix第一部涉足製作的韓劇《我唯一的情歌》播出，由於對韓國本土內容創作模式掌握的欠缺，遭遇滑鐵盧。同年，Netflix向成功進軍荷李活的導演奉俊昊的《玉子》投資了5000萬美元（約579億韓元），才慢慢敲開韓國娛樂市場的大門。影片上映前後，Netflix韓國用戶由9萬人增至20萬。

之後，為了搶奪觀眾，Netflix開始在製作成本上下血本，與電視台展開項目合拍，投資佔比一般高達四分之三。這樣，這些作品在Netflix的上線時間從電視台播出後的一個月開始慢慢縮短為一個小時。

2018年5月，Netflix在韓國開設辦事處，成為繼日本、新加坡、台灣、印度之後，在亞洲成立的第5個辦事處，Netflix從此在韓國市場大展身手。隨著2019年《屍戰朝鮮》的爆紅，以及參與投資了《愛的迫降》﹑《梨泰院Class》﹑《機智醫生生活》等多部作品，Netflix在韓國才算佔據了一定的市場，站穩腳跟。

Netflix後來向成功進軍荷里活的導演奉俊昊的《玉子》投資了5000萬美元（約579億韓元），才慢慢敲開韓國娛樂市場的大門。（《玉子》劇照）

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集結了《活埋35夜》導演金成勳、《解碼追兇》編劇金恩熙、女星裴斗娜的《屍戰朝鮮》，摒棄了韓劇招牌式的言情偶像風格，轉而大膽嘗試，將朝鮮古代王朝的權謀爭奪與當時流行的殭屍元素相結合，平均每集至少15分鐘的殭屍激烈打鬥等精彩視效，以新潮的風格和美劇式的開發模式，讓韓國觀眾對Netflix的原創內容開始認可，也讓韓劇和韓國文化通過Netflix走向全球。

Netflix韓國成功模式：「不發表意見，只給錢」

用本土化的思維創造適合韓國市場的原創劇集，從而融入韓國，這是Netflix足足花了近5年的時間深耕韓國市場總結出來的經驗。

為了消除文化和地理方面的巨大差異，迎合本土用戶，除了購買版權播放本地內容，Netflix放棄了獨立製作內容的權力，而是建立了一支韓國專家團隊，選擇與本土成熟的團隊——韓國本土電視台，共同開發製作原創作品。

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同時，Netflix對內容製作堅持「保障創作自由」的原則，給創作者無比自由的空間，不問過程，只看結果。

Netflix亞洲總監金敏英稱︰

韓國內容製作基底本身已經非常優秀，Netflix在這裡的作用，是讓在既有平台上無法實現的事情變成現實。 金敏英

《屍戰朝鮮》導演金成勳曾表示，「雖然（Netflix）有這樣或那樣的反饋意見，但只是提供參考的程度，對最終呈現的作品沒有任何干預」。《屍戰朝鮮》編劇金銀姬也認為︰

本以為不可能實現的電視劇，卻在Netflix的幫助下順利完成。有了Netflix的支持，不但在創作過程中得到尊重，更提高了作品的完成度，從沒聽到Netflix說過「NO」。 金銀姬

對題材類型和主題表達沒有限制，所以製作公司可以處理各種各樣的故事，比如殭屍和怪物。

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放權管理的同時，「大手筆」的Netflix也提供了充沛的資金支持。為了讓製作的劇集都能有電影的質感，Netflix限定劇每集投入20-30億韓元製作費用，這一「豪擲千金」的行為，也慢慢改變了韓國國內電視劇平均每集4- 5億韓元製作費用的市場格局。

有創作的自由，又有資本豪爽加持，還有Netflix平台的全球曝光影響力，如此多贏的合作，何愁沒有優質團隊和明星藝人加盟效力，只要能產出爆品，Netflix便會提供源源不斷的機會。

通過多次試水，Netflix終於成功掌握了劇集內容製作如何在本土和全球市場之間獲得觀眾的認可和最大的收益。《屍戰朝鮮》的市場表現，便證明了Netflix成功的決策模式——作品內容的本地化程度越高，傳播效果就會越好；製作越精緻、品質越優良，口碑影響力便會越強。

成為全球韓劇「發源地」 送給全球粉絲的禮物

為什麼韓國會成為Netflix在亞洲市場最值得深耕的一片沃土？Netflix文化產業部負責人薩蘭多斯（Ted Sarandos）曾表示︰

全世界都喜歡韓國的電影和電視文化。我們的目標不僅僅是讓韓國文化在亞洲地區傳播，還將把它推向全球市場。 薩蘭多斯

自1990年代開始至今，以韓劇、韓國流行音樂、韓綜為代表的「韓流」，席捲亞洲，並逐漸攻佔娛樂市場強大的歐美市場。加上韓國粉絲、韓國偶像等方面的成熟經營，獨特的娛樂文化成為韓國成功走向全球的一張華麗名片。力爭打造成面向全世界觀眾的「國際電視台」Netflix，無疑看中了強勢的韓流，尤其是在亞洲甚至全球市場居於常勝地位的韓流先鋒——韓劇。

此外，在奉俊昊的《寄生上流》獲得成功後，韓國影視娛樂業受到了更大的關注，在全世界的影響力飛升。該片去年獲得了包括最佳影片在內的四項奧斯卡獎，成為歷史上第一部獲得奧斯卡最高獎項的非英語電影。

另一方面，約90％的韓國公民可以使用高速的移動寬帶，這對於需要高網速寬帶進行數據傳輸，以保障內容高清晰度、連貫流暢的流媒體平台Netflix來說，無疑是至關重要的因素。

這一點，雖然日本的移動寬帶普及率也很高，而且Netflix進軍時間早，在亞洲擁有最多的用戶，但動畫佔據了日本文化市場的多數份額，其他類型的影視劇內容在日本之外傳播受限，相比韓劇在全球的影響力，要弱很多。

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據悉，去年Netflix付費用戶在日本的增長，很大程度上是由Netflix獨家提供的韓國熱播劇《愛的迫降》（2019年）的人氣引領的。在日本Netflix最受歡迎的10部作品中，有4部都是韓劇。

Netflix亞洲總監金敏英表示︰

蓬勃發展的亞洲市場中，韓國內容是引領我們增長的關鍵。多虧了韓劇，很多喜歡韓劇的亞洲人都來了Netflix。 金敏英

如今，Netflix正在迅速成為全球韓劇的發源地，過去幾年，這間流媒體服務已經加大了韓劇內容的輸出，平台上已經有超過100部韓劇可供用戶自由觀看，每個人都能找到自己喜歡的類型。

目前受歡迎的Netflix原創韓劇包括《屍戰朝鮮》﹑《Sweet Home》﹑《愛的迫降》﹑《喜歡的話請響鈴》﹑《雖然是精神病但沒關係》﹑《因為初戀是第一次》等，這些韓劇是送給全世界粉絲的禮物。《屍戰朝鮮》在美國和歐洲引發了「殭屍熱」，而《Sweet Home》在上映後不久就在Netflix全球榜單上排名第三。

2021年韓劇輸出：9部劇集類型多樣

根據Netflix2020年第四季度財報顯示，截止到去年底，Netflix在全球190個國家和地區已超過2億訂閱用戶，亞太地區用戶超過2500萬，而韓國已有380萬用戶。去年底上線的韓劇《Sweet Home》，在公開的28天內就有2200萬戶家庭觀看

Netflix文化產業部負責人薩蘭多斯表示，全世界都在用Netflix看韓國作品︰

全世界觀眾團結一心擊退在《Sweet Home》登場的敵人，用《勝利號》拯救宇宙。 薩蘭多斯

2016-2020年期間，Netflix在韓國的內容投入約7億美元（7700億韓元），在韓國本土打造了80多部原創劇集和電影。

為迎接Netflix在韓上線服務五週年，向世界介紹優秀的韓國文創作品，2021年，Netflix在韓國的投資規模將達到過去四年投資總額的70%以上，同時將新增兩個工作室的規模，租賃16000平方米空間用作內容製作，以提高韓國本土市場的電影和劇集的產量。

2021年片單：

原創劇集： 《屍戰朝鮮：雅信傳》（金成勳導演，全智賢主演） 《靜海》（崔項勇導演，裴斗娜、孔劉、李準主演） 《地獄》（延尚昊導演，劉亞仁、朴正民主演） 《魷魚游戲》 （黃東赫導演，李政宰、朴海秀主演） 《DP狗之日》（韓俊熙導演，丁海寅、孫錫久主演） 《Move to Heaven：我是遺物整理師》（金成浩導演，李帝勳、湯峻相主演） 《喜歡的話請響鈴第二季》（金振宇導演，金所炫、鄭家藍主演） 《現在我們的學校》（李宰圭導演，尹燦榮、朴持厚主演） 《我的名字》（金鎮民導演，韓素熙、朴熙順主演）

電影： 《卡特》（鄭秉吉導演） 《道德感》（朴賢真導演）

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