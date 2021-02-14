盤點3部Netflix真人真事紀錄片　外賣員被綁頸圈炸彈爆頭轟動全美

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-02-14 00:30

串流平台Netflix走分眾經營，除了劇情影集跟電影，近期紀錄片的討論度也逐漸上升，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察「紀錄片」聲量，近半年內聲量有3,085筆，2020年12月18日、23日因為台灣網紅丹妮婊姐分別發文推薦，分別有231、242筆討論度，2021年1月6日NBA球星安東尼帕克（Anthony Parker）的職涯紀錄片，也在PTT引起99筆迴響。

Netflix除了陸續推出名人、明星幕後記錄電影，也有系列「犯罪類」紀錄影集，不乏比戲劇更讓人目瞪口呆，今日《網路溫度計》就整理三大震撼網友的熱議作品，趕快收藏到你的片單！ （點圖放大↓↓↓）

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】 （DailyView授權使用）

分析說明 分析區間：本文分析時間範圍為2020年7月16日至2021年1月11日。資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『Netflix紀錄片』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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