李元玲彈琴失準發爛渣後拍片重彈一次一雪前恥：琴鍵的觸感差很遠

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-03-11 14:45

李元玲（Cathryn）憑天使面孔魔鬼身材而深得網民歡心，但實質上她是因李雲迪徒弟身份而成名，更獲得「大馬鋼琴女神」的美譽。早前她在網台直播中突然被要求即席表演彈keyboard（鍵盤琴），但表現未如理想被網民狠批後在直播中「發爛渣」憤然離場引起爭議。她今日（11日）在Instagram上載一段全新以鋼琴彈奏的問題歌曲《很愛很愛你》一雪前恥，並表示「好吧我真的在keyboard上是無料的，但是會不會彈鋼琴，要裝也裝不了！」

李元玲是著名鋼琴家李雲迪的徒弟，彈得一手好琴。（Instagram@cathrynli）

她於當日直播中用keyboard彈奏《很愛很愛你》表現不及預期被狠批「無料扮四條」，雖然昨日（10日）已經火速在Instagram發文解釋，兼對自己的失控表現道歉，今日再隨即拍片用鋼琴再彈一次《很愛很愛你》：「就是這首歌，在live彈得『跌跌撞撞』，因為第一，鋼琴獨奏曲突然轉去彈小小架的電子鍵盤琴，模式要當場修改，soprano（高音）部份不可以用上，琴鍵的touch（觸感）差很遠，整個手感已經很不舒服，我完全不習慣，而且也沒機會練習；二，我比較擅長solo（獨奏），要伴奏band（樂隊）也可以，由於我不是keyboardist（電子鍵盤琴手），絕對需要合體彩排，練出大家都舒服的節奏。」

李元玲日前因突然被要求在直播中彈keyboard，表現失準後憤然離場。（影片截圖）

李元玲全新以鋼琴彈奏的問題歌曲《很愛很愛你》一雪前恥。（Instagram@cathrynli）

李元玲又解釋道，若果因此要被質疑自己「無料扮四條」，只能承認自己確實在keyboard上沒才能：「好吧我真的在keyboard上是無料的，但是會不會彈鋼琴，要裝也裝不了。我說我喜歡Prokofiev古典演奏曲，彈了出來酸民也聽不懂，然後你會發現到目前為此全部罵我水準差的人都是不懂玩樂器的，維護我的人都是音樂人。」

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