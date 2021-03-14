他來自江湖︱林漪娸入行40年星途平平　憑多套處境劇成功入屋

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-03-14 23:00

由萬梓良、周星馳和吳孟達主演的1989年TVB經典劇集《他來自江湖》近日再次在翡翠台深宵時段重播，林漪娸在劇中飾演的Yvonne（李少筠）於第13集一登場時就已經憑高顏值驚艷全場，繼而獲馬世雄（戴志偉飾）上前搭訕兼慢慢發展成情侶。講起林漪娸的名字，可能大家都只記得處境劇入面的「雲影姬」和「勞麗嫦」，但其實她是選美出身，入行初期一度被TVB力捧，但卻因為中間跟家人移民加拿大一度離開TVB而錯失良機，輾轉回港後更浮沉了十多年，無緣做當家花旦的林漪娸最後憑處境劇成功入屋演技備受肯定，更成功在《萬千星輝賀台慶》一嚐奪獎的滋味。

林漪娸於《他來自江湖》飾演戴志偉的女友。（《他來自江湖》影片截圖）

林漪娸於第13集一登場時就已經憑高顏值驚艷全場。（《他來自江湖》影片截圖）

林漪娸當年29歲。（《他來自江湖》影片截圖）

林漪娸於中學時到英國留學，並於21歲時以本名「林綺雯」回流香港參加《1980年度香港小姐競選》，獲得第四名後隨即獲TVB賞識而入行很快就有不少拍劇機會，更與任達華、呂良偉、周潤發及汪明荃等大星合作。當中她更於1982年的《荊途》中與任達華演情侶，甚至為他獻出初吻而備受關注。

林漪淇於21歲時以本名「林綺雯」回流香港參加《1980年度香港小姐競選》，並獲得第四名。（網上圖片）

林漪娸出道無耐已獲力捧，跟任達華演過夫妻，還被奪去初吻。（網上圖片）

林漪娸年輕時曾經與袁詠儀合作，美貌絕對不輸對方。（網上圖片）

林漪娸多年來與任達華、戴志偉仍然很老友。（網上圖片）

然而這些角色都未能為林漪娸帶來高人氣，直到她於1989年在父親找來的風水師建議下改藝名後開始轉運，更與處境劇特別有緣分，因此有「堪稱全TVB參演最多處境劇的女演員」的稱號，例如《真情》中的「李小梅」、《皆大歡喜》古裝版和時裝版的「雲影姬」，到近年的《誰家灶頭無煙火》中的「孫瑪利」及《愛·回家》的「勞麗嫦」等等都非常受觀眾歡迎，雖然演藝事業未算大紅大紫，但卻憑角色成功入屋。

林漪娸在《皆大歡喜》中飾演傻更更的「舅母」雲影姬而深入民心。（《皆大歡喜》劇照）

林漪娸在無綫20年來，只是獲得與梅小惠、趙學而和陳彥行平分的台慶豬肉獎「2002年度我最喜愛的拍檔」。（《皆大歡喜》劇照）

林漪娸因為《愛·回家》的關係，在觀眾心目的形象是個好老婆、好媽媽。（網上圖片）

然而，甚有觀眾緣的林漪娸在無綫20年來，只是獲得與梅小惠、趙學而和陳彥行平分的台慶豬肉獎「2002年度我最喜愛的拍檔」，而且竟然在《愛·回家》一次也未入圍過，不少粉絲也相當替她感到不值，認為她演技出色值得受到認可，但林漪娸自從拍完《愛·回家》之後在無綫的產量直線下降，僅僅出演過《燦爛的外母》、《C9特工》以及未播映的《異搜店》，甚至以客串形式在《開心速遞》中露面，現時已經鮮有現身鏡頭前。

林漪娸近年鮮有現身鏡頭前。（《C9特工》影片截圖）

林漪娸自從拍完《愛·回家》之後在無綫的產量直線下降，僅僅出演過《燦爛的外母》、《C9特工》以及未播映的《異搜店》，甚至以客串形式在《開心速遞》中露面。（微博：@林漪娸）

現年60歲的林漪娸在觀眾心目的形象是個好老婆、好媽媽，但現實中的她與的前高級警司老公譚德榮不但有共識選擇不生兒育女，更曾經有過嚴重分歧令婚姻響起紅燈。她曾經在訪問中講過，愛講笑、愛自由的自己和有條理規律的老公性格截然不同，因此常常有磨擦有不少分歧，導致關係疏離，更於早幾年試過去到大鴻溝的階段，不過他們堅持不放棄婚姻的承諾，沒有提出離婚，最後兩人面對面將誤會講出來後互相原諒，現時感情更勝從前。

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