女星闖食人族部落目擊「生吞活剝」揭熱心導遊有陰謀：想賺這筆錢

台灣女星薔薔（林嘉凌）生性率真嗆辣，近年經營個人YouTube頻道投入大量心血，題材為旅遊趣事居多，足跡遍及東南亞、非洲、歐美等地區，而她近日登上《小明星大跟班》，分享勇闖食人族部落的歷險，拆穿當地不少導遊假裝熱心，其實暗藏歹意。



薔薔（林嘉凌）曾經差點被騙：「要找到願意帶我們進入食人族部落的導遊非常難」。（YouTube@我愛小明星大跟班）

薔薔（林嘉凌）分享勇闖食人族部落的歷險。（Youtube@林嘉凌 薔薔Maze）

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節目話題談及「出國跟團到底是喜還是悲」，薔薔則沒有跟團出遊的經驗：「因為我都去特殊的地方，任何團都不會帶，所以我都是自己去找當地領隊。」但她也曾經差點被騙，「要找到願意帶我們進入食人族部落的導遊非常難」，她說當時問櫃檯小姐是否有認識的導遊，附近的人聽到就過來跟她開價，但櫃台小姐一直用眼神示意，告訴她不要。

後來櫃台小姐推薦她一個導遊，帶她到很隱密的地方談：「因為他說很多人都想賺這筆錢，然後把妳騙進去不知道會對妳幹嘛。」而薔薔也分享在食人族部落裡特別的體驗：

「他們接觸社會文明才60年，他們殺豬、生吞活剝牠的皮，然後烤給我吃，很原始，而且還有一個人愛上我，想跟我回來。」



女星薔薔（林嘉凌）生性率真嗆辣，近年經營個人YouTube頻道投入大量心血。（IG@chialing_maze）

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