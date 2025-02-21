混血肥仔被爆背妻偷食　古天樂曾神預言二人離婚︰唔知可以講乜

網台「BBO」YouTuber 混血肥仔（曾達恩 Tommy），被爆出背住移英太太芊蕙，偷食旗下藝人丁丁（丁彥均），惹來大批網民熱議。日前就有網民翻出古天樂在10個月前，曾經亮相YouTube頻道「BBO」，並神預言出二人有曖昧，並笑言幫混血肥仔預備離婚書等。

古天樂今日以代言人身份現身圓方出席「法國葡萄酒品牌聖瑪仕Saint Mas 」法國高端紅酒品牌活動。（梁碧玲 攝）

古天樂今日以代言人身份現身圓方出席「法國葡萄酒品牌聖瑪仕Saint Mas 」法國高端紅酒品牌活動。（梁碧玲 攝）

網紅混血肥仔近日爆出背妻偷食傳聞。 (IG圖片)

丁丁指自己曾與混血肥仔互相了解，但最終並無發展。（YouTube@BBO | Black Box office）

片中所見，當時古仔與混血肥仔及丁丁，一起在泰國曼谷唐人街介紹美食。片中古仔就坐在車內聲控二人做任務，當時混血肥仔同丁丁試食胡椒豬肚湯的時候，古天樂就叫丁丁︰「直接喺你個口到，餵落肥仔把口到！」令兩個人瞬間嚇呆。古仔就接住說︰「我已經幫你搞掂離婚證書嗰啲嘢㗎喇！」有網民認為古仔一早看穿二人關係非比尋常。

混血肥仔被爆背妻偷食，古仔表示「都唔知講乜好。」（梁碧玲 攝）

古生呼籲畀啲時間和空間混血肥仔及其他當事人。（梁碧玲 攝）

古天樂曾經亮相YouTube頻道「BBO」，並神預言出二人有曖昧，並笑言幫混血肥仔預備離婚書等。（影片截圖）

古仔今日（21/2）以代言人身份，於圓方出席「法國葡萄酒品牌聖瑪仕Saint Mas 」法國高端紅酒品牌活動。對於混血肥仔疑背妻偷食事件，古仔接受傳媒訪問時表示︰「我諗私人事，就由佢私人去處理，大家唔好追問佢太多，畀啲空間佢。（網民話你神預言，知佢哋離婚！）我覺得摷到嗰段片嗰個網民先係神，當時我都係講笑啫，點知啫。真係話時話，啲網民都幾鍾意摷嘢。（肥仔有冇主動搵你訴苦？）我都話畀啲空間佢。畀佢冷靜吓，休息吓先。（會唔會畀啲錦囊佢支持吓佢？）呢啲私人事好難講嘅，同埋我都唔知可以講乜，只可以叫佢休息吓先。」