陸劇推薦｜10部爆款短劇推薦：丈夫的陷阱/禁慾王爺霸道寵/東欄雪

【陸劇推薦2025／我投餵了古代大將軍／重生後她颯爆了】在當今社交媒體的時代，短劇成為了一種全新的娛樂方式，迅速捕捉了大量觀眾的目光。這些短小精悍的劇情片段，以其簡單、直白且富有吸引力的內容，滿足了現代人快節奏生活中的娛樂需求。無論是情感糾葛、搞笑片段，還是懸疑驚悚，爆款短劇通通有！高頻率的更新和極具可視性的劇情，一舉突破了傳統電視劇的播放模式，成為熱門網路文化的一部份。



隨著平台算法的推薦和觀眾口碑的傳播，爆款短劇不僅成為了年輕人聚集的熱點，也為創作者提供了廣闊的舞台，展現了其無窮的創意和影像魅力。你也愛看短劇嗎？一起來看看有哪些被網友推爆的精彩劇集，快點手刀追看吧！

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1.《我投餵了古代大將軍》

愛看古裝劇的粉絲有福了！這是一部穿越題材的奇幻愛情劇，現代女孩林宛瑜因一個神秘的青銅鼎而改變了命運，原來，這個青銅鼎不僅是家族傳承的古物，還能連接到兩千年前的古代慶國，帶領方曉曉進入一個全新的世界。



在古代，年輕的將軍霍淵正面臨著保衛家園的重大使命，在危機四伏的關鍵時刻，林宛瑜通過青銅鼎的神奇力量，感知到對方的需求，為他提供戰略物資和必要的支援，創造優勢扭轉了戰局，兩人的關係愈加緊密。對霍淵而言，她不僅是後盾和支持，更是他心中的守護女神，形成了一種跨越時空的深厚羈絆。

2.《重生後她颯爆了》

女性逆襲復仇劇正紅，這部劇講述女主角經歷前世的悲劇後重生，化身霸氣女王，手刃仇敵、奪回自己應得的地位與尊嚴。



女主角前世溫柔善良，卻被最親近的人背叛，慘遭算計而死。重生後，她帶著前世的記憶歸來，冷靜果斷，運用智慧與手段對付曾經傷害過她的每一個人。在復仇的過程中一邊提升自身實力，一邊結交盟友，逐步揭露敵人的陰謀，並奪回屬於自己的地位。同時，深情且強大的男主角被女主的冷艷霸氣征服，產生強烈的愛意，默默支持她的復仇之路。劇情緊湊、張力十足，看著女主角一步步實現自我救贖，讓觀眾為她的颯爽英姿喝彩。

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3.《禁慾王爺霸道寵》

當相府庶女宋時薇遇上冷漠禁慾的攝政王裴璟淵，曲折情緣就此展開。宋時薇本是身份卑微的庶女，偶然間與裴璟淵有了意外的一夜，更在醫館發現自己懷上了雙胞胎。然而，此時的她遭遇母親慘死、父親冷漠以對，還被逼迫嫁作他人沖喜妾室。走投無路之下，宋時薇透露了自己懷孕的事實，卻因此被家族羞辱甚至遭到毒打，生命危急之際，裴璟淵意識到真相，及時趕來將她救下。



裴璟淵對宋時薇的愧疚化為日益深厚的感情，決定不再壓抑自己的愛意，霸道地守護她。在兩人經歷過無數誤會、波折後，彼此的心逐漸靠近，最終攜手共度難關，從恩怨中尋回真愛，是一部融合了虐戀、復仇與甜蜜寵愛，帶給觀眾一場跌宕起伏、深情浪漫的愛情故事。

4.《丈夫的陷阱》

探討婚姻、信任與復仇的情感劇，總是讓人越看越投入！男主角陳遠多年來努力拼搏事業，以為婚姻安穩幸福。然而，在一次偶然中，發現妻子竟然與她的初戀舊情復燃，並且兩人秘密策劃著奪取他的財產。這樣的背叛讓陳遠痛心不已，也激起復仇的決心，整理情緒、冷靜思考後，陳遠策劃了一場精密的反擊計畫，不僅要揭發妻子的真面目，更要奪回屬於自己的一切。



緊湊的劇情、真實的情感描寫和演員們的出色表演，讓不少人深陷其中，逐漸體會到婚姻中信任的脆弱與人性中的陰暗面。這部劇是一場復仇與人性的較量，也是一場對愛情、忠誠與道德的深刻拷問，引發觀眾的強烈共鳴與思考。

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5.《將死之時無人愛我》

主角在幼年時期被迫與親生母親分離，經過多年的尋找，終於找回家庭的那一刻，卻驚訝地發現自己原本的位置被養女取代。這一切讓從未體會過家庭的溫暖的她，感受到強烈的失落與孤獨。



隨著劇情推進，主角被診斷出血癌晚期，面對即將來臨的死亡，她的心中充滿了無奈與絕望。在病魔的侵襲下，開始回顧自己短暫而痛苦的人生，渴望能夠得到愛與關懷，卻又發現身邊無人能夠真正理解她的痛苦，讓觀眾哭喊簡直虐到深處無怨尤啊！

6.《頂級豪門總裁成了我的金絲雀》

所有人都知道他們倆是死對頭！不過，其實女主角蕭傾城從高中就喜歡男主角岑欲，只是許多波折埋藏了這段感情。當岑家破產，外傳岑欲成為富家千金們包養的對象，不過，這其中有更深的緣故，為了替母親報復父親跟岑家，外人皆以為岑家破產是因為段家三少爺段千劫。殊不知其實兩者皆是同一人。



當蕭傾城知道岑家破產，為了保護岑欲，她決定要包養對方，讓岑欲成為自己的金絲雀。岑欲隱瞞身分到蕭傾城身邊，簽訂了金絲雀包養的合約，開始玩起了諜對諜，兩人的互動既甜蜜又緊張，忍不住讓劇迷一集接著一集往下看，欲罷不能！

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7.《被偷聽心聲後豪門全家追著我寵》

當修真界女強者的心聲被家人聽見，竟引發一連串搞笑故事！由王楠和孫芊潯主演，劇情充滿了幽默與愛情的元素，女主角是一位擁有強大法力的大佬，卻不幸穿越到現代女生的身體中，醒來發現，正在面臨男主提出的離婚要求，讓她感到非常震驚。



最有趣的是，男主意外地發現自己能夠聽到她的心聲，這個能力甚至逐漸擴展到整個家族，讓每個人都能窺探她的內心想法，沒想到，因此化解了家人間的誤會與隔閡，充滿了歡笑聲與溫暖。整個故事生動有趣，是一部值得一看的佳作。

8.《玄學大佬驚豔全球》

當迷信、命運與自我救贖交錯，這部戲絕對是精采可期！劇中主角墨芊是一位天才道士，擁有超凡的玄學，用絕妙的能力幫助身邊的人解決了各種難題，是一部可輕鬆觀賞的好劇！



故事的起點是墨芊的師傅飛升前交代她，必須下山阻止六哥和六嫂離婚，阻止破財的命運。墨芊下山後，展現了她非凡的才智與勇氣，不僅解決婚姻危機，也揭露了其他的陰謀，破除難題最終得到天命姻緣。

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9.《東欄雪》

由宋晨、韋歡製片，被譽為「古風短劇圈大神級導演」知竹自編自導，錦超、圻夏夏主演的古裝愛情短劇，靠著令人著迷的「雙強瘋批」劇情，征服許多粉絲。



看著奪嫡皇子褚甯遠與心狠手辣的掌事宮女沈顏，在復仇路上陪伴扶持，為了對方可以豁出全部的模樣，實在太好嗑！掌事宮女沈顏從小便輔佐七皇子褚甯遠，兩人都有著悲慘的過去，為了復仇奪權逐漸放下生命中的其他事物，變得冷厲無情，唯有彼此是無法割捨的軟肋，將僅剩的溫情留給了對方。

10.《總裁他每天都想復婚》

這是劇情緊湊，充滿波折的故事，相當引人入勝！女主角顧南笙因母親病重，面臨龐大的醫療費用，為了籌集資金，決定與歐陽森簽訂契約婚姻。



原以為這是一段雙方情投意合的戀情，當顧南笙逐漸懷著美好的期待時，男方卻突然提出離婚，將她的生活推入混亂的深淵。甚至在離婚後，還利用顧南笙父親的賭債，逼迫她成為他見不得光的情人。在經歷了重大打擊之後，顧南笙內心充滿掙扎與痛苦，到底該如何找到幸福？而歐陽森又是否真正意識到自己對顧南笙的愛？

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】