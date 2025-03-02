「在跳的時候下面都癢癢的」女神私處頻發炎 揭啦啦隊背後辛酸
撰文：ETtoday
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台灣樂天女孩舞蹈副總監曉帆（小帆）、將以MC（主持人）身份上場的樂天女孩巫苡萱最近一起接受《娛樂百分百》訪問時坦言，很常有私密處發炎的困擾，讓外界意外窺見啦啦隊亮麗外表背後的辛酸。
被問到若應援剛好遇到下雨是否很容易得香港腳時，曉帆和巫苡萱透露其實比較容易私密處發炎，主要是因為不能隨便去上廁所。
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巫苡萱接著說，她們的球褲比較厚，加上會穿絲襪和安全褲，若恰巧月事來潮，包括內褲和衛生棉在內，私密處等於被5層東西包住：
「在跳的時候下面都癢癢的。」
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背後辛酸不只這樣，巫苡萱透露啦啦隊在場邊之所以不間斷地跳舞、保持笑容不能鬆懈，是因為有些觀眾可能只會把她們稍微放鬆的片段PO上網，不知情的網友就會罵她們不認真：
「所以我們整場其實都很hyper在那邊。」
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