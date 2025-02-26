棒棒堂敖犬愛妻患抑鬱公開病況「曾暴瘦至36.6KG」裸背照瘦骨如柴

「棒棒堂」成員敖犬（莊濠全）於去年10月底正式與「最美空姐」發發（Fafa）登記結婚，婚後兩人經常在IG上分享甜蜜的夫妻日常。然而，在最新發佈的影片中，發發深情回憶兩人一路走來的愛情故事，坦言儘管他們在外界看起來幸福美滿，但實際上也曾一起經歷過不少挑戰和難關...



發發在影片中感性分享，自己剛和敖犬在一起時，正經歷人生中最艱難的低潮期。由於長期受失眠和抑鬱問題困擾，她的身體狀況急劇下滑，體重一度暴瘦至36.6KG。她坦言，當時自己的情緒極不穩定，極易暴怒，甚至連免疫系統也開始出現問題。影片中可見，她的皮膚因免疫失調頻繁出現紅斑。

敖犬去年10月底與「最美空姐」發發（Fafa）登記結婚。（IG@piglettickle）

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此外，她還透露，自己在那段時間裡，深夜經常因焦慮而驚醒，隨後失控痛哭，甚至數次在崩潰中懷疑，自己是否會就此撐不過去。最終，她下定決心辭去工作，而敖犬則始終陪伴在她身旁，用溫暖的話語給予支持與鼓勵，說道：

「人生就是一場充滿各種體驗的旅程，我們會一起努力變得更好。」



發發的體重一度暴瘦至36.6KG。（IG@piglettickle）

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發發表示，愛犬敖弟會夜咳。為了不影響她的睡眠品質，敖犬和狗狗都搬到客廳睡覺，而且一睡就是好幾個月。然而，儘管長期睡在客廳，對方始終沒有一句怨言，反而默默用自己的方式呵護著她。發發感慨透露，在這段艱難的時光裡，敖犬始終保持著穩定的情緒。隨著時間的推移，她的病情也逐漸有所好轉，一點一點恢復了健康。

發發在貼文中感慨道：「回想起失眠加抑鬱的日子真的太難受了，真的很慶幸那時候有你陪著我。」她提及，敖犬不僅會主動查找各種治療失眠的方法，還會用最實際的行動給予支持與陪伴。幸運的是，如今一切都已經恢復正常，回過頭來看，雖然那段經歷充滿挑戰，但也讓她更加珍惜彼此的感情。最後，發發也不忘向大家傳遞關心，衷心希望所有人都能保持平安與健康，並強調：

「身體健康真的比什麼都重要。」



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