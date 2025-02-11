張繼聰《做個有錢人》女主角是「她」回應吻戲疑被刪：被嫌棄？

馬來西亞網紅YouTuber兼演員韓曉噯在幾個月前曾公開分享自己參演賀歲片的好消息，而她與張繼聰主演的大馬電影《做個有錢人》已於大馬上映，吸引不少粉絲紛紛前往支持！然而，電影上映後，網友們的關注點卻意外聚焦在片中疑似存在的吻戲橋段，這一話題在大馬社交媒體上引發熱議，甚至引來韓曉噯本人親自在IG Story上回應，澄清關於吻戲及戲份的討論。



張繼聰。（《做個有錢人》劇照）

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日前，韓曉噯在IG Story上開放Q&A問答與粉絲們進行互動，其中有一位網友提到，自己此前在某些報導中提起過該電影有一場吻戲，然而在觀影後卻發現該橋段並未出現，因此特意向她求證。對此，韓曉噯幽默回應道：

「親愛的，聰哥的老婆是謝安琪。」



張繼聰不時在IG曬肌肉。（IG@louischeung2013）

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以此間接澄清自己與張繼聰在電影中並無吻戲。她還笑稱，自己平時睡眠品質已經不足，如果真的要拍吻戲，恐怕會緊張到徹夜難眠。此外，她也表示自己目前仍在進步學習中，希望未來能通過努力提升演技，待時機成熟後再挑戰包含吻戲的作品。

韓曉噯夥張繼聰主演《做個有錢人》。（IG@hanxiiaoaii）

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隨後，又有網友繼續追問電影中的吻戲橋段，表示自己就是為了這一幕特地跑去電影院支持，結果卻撲了個空！為此，韓曉噯再次笑稱：

「還是本來有，然後被嫌棄刪掉？」



大馬賀歲片《做個有錢人》。（《做個有錢人》海報）

但緊接著，她再次鄭重澄清：

「本來就沒有。」



並無奈反問到底是誰到處亂宣傳有吻戲的部份，言語間透露出對這一烏龍傳聞的哭笑不得與無奈。

至於在電影中飾演張繼聰的伴侶，但戲份卻相對較少的部份，韓曉噯也特地解釋。她坦言，雖然自己的戲份不多，但依然投入了大量的時間和精力去準備，甚至為了更好地詮釋角色，特意花了一個月的時間上表演課，希望能夠在銀幕上呈現出更自然、更專業的表現。她還透露，自己把演戲賺到的所有收入都投入到課程學習。儘管過程充滿挑戰，但韓曉噯依然表示，這次拍攝的經歷讓她感到無比快樂，最重要的是她在過程中不斷進步，這對她來說才是最珍貴的收穫。

2025年大馬賀歲片《做個有錢人》改編自真實事件，講述了一個關於奮鬥、家庭與愛情的動人故事。電影由張繼聰領銜主演，他在片中飾演家中的頂樑柱——阿華，為了讓家人過上更好的生活，他拼盡全力，嘗試過經營燒臘店、販賣盜版光碟，甚至一度成為「收數佬」。然而在一次偶然機會，他遇見了非法越南勞工——阿梅（韓曉噯飾演），兩人展開了一段跨越身份、種族與重重現實困境的愛情故事。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】