方大同遺作角逐金曲獎 或因美國籍失去入圍資格 台灣文化部回應
撰文：聯合新聞網
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方大同2月21日離世，消息讓不少人感到錯愕，而他生前的最後一張專輯《夢想家 The Dreamer》，已報名2025年金曲獎，就看是否能順利入圍，至於報名「特別貢獻獎」，經紀人則回應吐實情。
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據「中時新聞網」報導，方大同的經紀人透露，雖然《夢想家 The Dreamer》的實體專輯只有在大陸上架，不過在專輯發行後已經報名了本屆的金曲獎，希望能有機會獲得金曲獎肯定，至於「特別貢獻獎」部份，有向台灣文化部詢問過，因為方大同本身是美國籍，因此沒有報名資格，不過他所創的「賦音樂工作室」是在台灣成立的公司，也求證過台灣文化部，若以「賦音樂工作室」名義報名，是有機會可以角逐「特別貢獻獎」。
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方大同的生前最後的專輯《夢想家 The Dreamer》，雖然在台灣沒有販賣實體專輯，不過在數位音樂串流平台上，他過往不少經典歌曲，像是〈愛愛愛〉、〈Love Song〉等，近日都登上了排行榜。
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