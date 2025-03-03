方大同不煙不酒飲食清淡「卻改不掉這壞習慣」為音樂打破養生原則

【方大同離世】音樂才子方大同病逝，令歌迷與各界震驚不已，他向來以養生的生活態度為人所知，不僅茹素且滴酒不沾，日常飲食更是清淡，僅喝白開水，但唯獨有熬夜這個壞習慣，始終戒不掉。



音樂才子方大同病逝，令歌迷與各界震驚不已。（視覺中國）

出身於信奉巴哈伊教家庭的方大同，從小就養成茹素的習慣，這樣的生活背景也塑造了他溫和的性格。即便面對狗仔隊緊迫盯人的拍攝方式，他依然能以平常心看待，展現超然的修養。音樂是方大同生命中最重要的部分，也是他唯一願意打破養生原則的理由。他在製作專輯時常常廢寢忘食，每天工作長達18小時，曾因過度熬夜導致身體不適，出現嚴重的口腔潰瘍。

出身於信奉巴哈伊教家庭的方大同，從小就養成茹素的習慣。（示意圖／Unsplash＠Iñigo De la Maza）

2010年9月，方大同因突發氣胸（爆肺）入院治療，當時被醫生要求全面休養，包括禁止唱歌、搭機及劇烈運動。康復後的他在2011年4月推出專輯《15》，依舊不顧母親建議的每日工作8小時上限，全心投入音樂創作。

2010年9月，方大同因突發氣胸（爆肺）入院治療。（視覺中國）

身高174厘米的方大同，在2019年赴台宣傳時體型明顯消瘦，體重僅在40至50公斤之間。他最後一次公開露面是在2023年9月的直播中，當時已顯得相當消瘦，並坦承因病在修養，且疾病影響了他的嗓音，雖然表示正在康復中，但最終仍不敵病魔辭世。

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